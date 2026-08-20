Mercado San Isidro opera al 30% mientras avanza la construcción del edificio

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico mercado San Isidro de Comayagüela registra un avance del 45% en las obras de reconstrucción, un proyecto que comenzó en la administración pasada con el objetivo de beneficiar a más de 500 locatarios.

Sin embargo, debido a la construcción del edificio, actualmente el mercado opera aproximadamente al 30% de su capacidad, según Dunia Erazo, administradora del centro de abasto.

La administración indicó que el mercado cuenta con 915 locales, por lo que la nueva infraestructura permitirá recuperar una parte importante de la actividad comercial que se perdió tras el incendio de 2012.

Después de una prolongada espera entre la administración anterior y la actual, las obras se reactivaron como parte de los proyectos que ofrecerán locales adecuados para que los comerciantes puedan vender de manera digna.

Erazo explicó que la reactivación del proyecto surgió a partir de un compromiso asumido por el alcalde durante un conversatorio de campaña realizado en las instalaciones del centro de abastos.

“Él se comprometió a terminar el mercado. Una vez que tomó posesión, nos entregó a los miembros de la asociación los respectivos planos y la documentación”, relató.

A partir de ese momento comenzó el proceso de socialización con los vendedores y posteriormente la ejecución del proyecto que prácticamente comenzó a tomar forma desde el inicio de la actual administración municipal.