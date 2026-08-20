Mercado San Isidro opera al 30% mientras avanza la construcción del edificio

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico mercado San Isidro de Comayagüela registra un avance del 45% en las obras de reconstrucción, un proyecto que comenzó en la administración pasada con el objetivo de beneficiar a más de 500 locatarios.
Sin embargo, debido a la construcción del edificio, actualmente el mercado opera aproximadamente al 30% de su capacidad, según Dunia Erazo, administradora del centro de abasto.
La administración indicó que el mercado cuenta con 915 locales, por lo que la nueva infraestructura permitirá recuperar una parte importante de la actividad comercial que se perdió tras el incendio de 2012.
Después de una prolongada espera entre la administración anterior y la actual, las obras se reactivaron como parte de los proyectos que ofrecerán locales adecuados para que los comerciantes puedan vender de manera digna.
Erazo explicó que la reactivación del proyecto surgió a partir de un compromiso asumido por el alcalde durante un conversatorio de campaña realizado en las instalaciones del centro de abastos.
“Él se comprometió a terminar el mercado. Una vez que tomó posesión, nos entregó a los miembros de la asociación los respectivos planos y la documentación”, relató.
A partir de ese momento comenzó el proceso de socialización con los vendedores y posteriormente la ejecución del proyecto que prácticamente comenzó a tomar forma desde el inicio de la actual administración municipal.
El nuevo edificio contempla más de 500 locales comerciales. Sin embargo, estos espacios no serán destinados a todos los vendedores que actualmente forman parte del mercado San Isidro.
“Será para una parte de los vendedores, porque otra parte del mercado ya está funcionando”, explicó Erazo.
El San Isidro ocupa además un lugar particular dentro de la historia de los mercados de la capital. De acuerdo con Erazo, el reglamento de mercados lo reconoce como el primer mercado de Tegucigalpa y el más antiguo.
Su importancia también está relacionada con la forma en que fue organizado desde sus orígenes. “Es el primer mercado sectorizado”, explicó la administradora, al destacar una característica que diferencia al San Isidro de otros centros de abastos de Comayagüela.
La sectorización significa que las actividades comerciales se encuentran distribuidas en áreas específicas. Así, existe un sector destinado a los productos lácteos, otro para abarroterías y otros espacios para diferentes actividades económicas.
“Cada actividad económica tiene su respectivo sector”, detalló Erazo, quien considera que esta organización forma parte de la identidad histórica del mercado.
El proyecto busca recuperar esa dinámica comercial y ofrecer mejores condiciones a los vendedores que durante años han esperado la reconstrucción del inmueble. La obra representa, además, una oportunidad para recuperar uno de los espacios tradicionales del comercio de Comayagüela.
El mercado San Isidro está ubicado entre la quinta y sexta calle de Comayagüela. Con la reconstrucción, el histórico centro de abastos busca dejar atrás los efectos del incendio de 2012 y recuperar su protagonismo dentro de la red de mercados de la capital.