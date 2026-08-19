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Alcaldía ordena los mercados de Comayagüela y recupera espacios para peatones y vehículos

La intervención abarca mercados como Colón, Álvarez y San Isidro. Las acciones comenzaron hace un mes y, según la AMDC, se prolongarán para mantener las vías despejadas

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 17:34
Alcaldía ordena los mercados de Comayagüela y recupera espacios para peatones y vehículos

La comuna comenzó hace un mes el proceso de ordenamiento de los mercados de Comayagüela para garantizar espacios definidos para comerciantes, peatones y vehículos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició un proceso de ordenamiento en los mercados de Comayagüela, con el objetivo de recuperar espacios ocupados por vendedores y mejorar la circulación en estas zonas comerciales.

La intervención abarca mercados como Colón, Álvarez y San Isidro, donde se ha trabajado en la reorganización de los puestos para evitar que los comerciantes invadan las áreas destinadas al tránsito.

Bayron Sánchez, gerente de Orden Público de la Alcaldía, explicó que el proceso comenzó hace aproximadamente un mes y que las acciones se mantienen de manera progresiva en los diferentes mercados.

“Estamos trabajando en el ordenamiento de los mercados de Comayagüela. La intervención comenzó hace un mes y estamos recuperando los espacios que estaban ocupados”, señaló Sánchez.

Uno de los principales cambios consiste en reducir la cantidad de vendedores que permanecían fuera de los límites establecidos para sus puestos, situación que disminuía el espacio disponible en las calles.

Con esta medida, la Alcaldía busca ampliar las áreas de circulación y permitir que algunas calles puedan mantener condiciones adecuadas para el tránsito vehicular.

Mototaxis ocupan vías públicas y generan desorden en mercados de Comayagüela

Sánchez explicó que los comerciantes deben respetar la línea amarilla marcada en las calles y no colocar mercadería, estructuras u otros objetos fuera de ese límite.

La medida también busca garantizar que los peatones dispongan de un espacio definido para caminar sin tener que desplazarse por las zonas destinadas a los vehículos.

“Esto va orientado a ordenar el espacio tanto para el peatón como para el vehículo”, indicó Sánchez al referirse al propósito de la intervención municipal.

ComayagÃ¼ela la laboriosa ciudad de los mercados

EL HERALDO realizó un recorrido por los mercados. En las zonas intervenidas se reflejaba una reducción de los espacios ocupados por algunos vendedores, lo que permite contar con espacios para la movilidad de las personas y facilita el paso de vehículos.

La Alcaldía prevé continuar con estas acciones de ordenamiento en los mercados de Comayagüela para mantener despejadas las vías y establecer límites claros entre las áreas comerciales, peatonales y vehiculares.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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