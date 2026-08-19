Alcaldía ordena los mercados de Comayagüela y recupera espacios para peatones y vehículos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició un proceso de ordenamiento en los mercados de Comayagüela, con el objetivo de recuperar espacios ocupados por vendedores y mejorar la circulación en estas zonas comerciales.

La intervención abarca mercados como Colón, Álvarez y San Isidro, donde se ha trabajado en la reorganización de los puestos para evitar que los comerciantes invadan las áreas destinadas al tránsito.

Bayron Sánchez, gerente de Orden Público de la Alcaldía, explicó que el proceso comenzó hace aproximadamente un mes y que las acciones se mantienen de manera progresiva en los diferentes mercados.

“Estamos trabajando en el ordenamiento de los mercados de Comayagüela. La intervención comenzó hace un mes y estamos recuperando los espacios que estaban ocupados”, señaló Sánchez.

Uno de los principales cambios consiste en reducir la cantidad de vendedores que permanecían fuera de los límites establecidos para sus puestos, situación que disminuía el espacio disponible en las calles.

Con esta medida, la Alcaldía busca ampliar las áreas de circulación y permitir que algunas calles puedan mantener condiciones adecuadas para el tránsito vehicular.