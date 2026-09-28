Tegucigalpa conmemora 205 años de la llegada de los Pliegos de Independencia

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa conmemoró este lunes -28 de septiembre- los 205 años de la llegada de los Pliegos de Independencia , documentos que llevaron hasta la capital hondureña el contenido del Acta de Independencia suscrita el 15 de septiembre de 1821 en la Ciudad de Guatemala.

La ceremonia fue organizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), junto con autoridades del Gobierno de la República, el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Educación.

El acto se desarrolló en la concha acústica de la plaza central Francisco Morazán, donde las autoridades participaron en los actos protocolarios y recordaron el proceso mediante el cual la noticia de la independencia fue comunicada a los diferentes poblados de la antigua Capitanía General de Guatemala.

“La Independencia fue el 15 de septiembre, pero los pliegos viajaron desde Guatemala hasta Tegucigalpa y llegaron el 28. Hoy celebramos la llegada de los Pliegos de Independencia”, expresó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

La jornada incluyó la entonación del Himno Nacional, la recepción oficial de los Pliegos de Independencia y la lectura del Acta de Adhesión y Jura de la Independencia, suscrita en Tegucigalpa el 28 de septiembre de 1821.

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En esta actividad participaron las palillonas y la banda del Centro Educativo Álvaro Contreras, además de la banda sinfónica de la Fuerza Aérea Hondureña, que acompañó los actos protocolarios.

En cuanto a la llegada de los pliegos, el historiador Daniel Vásquez explicó que el envío de los documentos respondió a una disposición contenida en el Acta de Independencia del 15 de septiembre, mediante la cual debía comunicarse la decisión a los diferentes poblados de la Capitanía General de Guatemala.

“Una de las órdenes o de los artículos que quedaron plasmados en el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 es la obligación de comunicar a los diferentes poblados de la antigua Capitanía General de Guatemala”, recordó Vásquez.

Junto con el acta también se envió un manifiesto de Gabino Gaínza, quien ejercía como capitán general de Guatemala. Los documentos fueron trasladados hacia distintos puntos del territorio para que las autoridades locales conocieran la decisión adoptada en Guatemala.