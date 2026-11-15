¡Bicampeón! Héctor Menéndez, el ganador de la Vuelta EL HERALDO 2026 en la Élite masculina

Tegucigalpa, Honduras.- Héctor Menéndez se convirtió en el primer ciclista en cruzar la meta de la Vuelta EL HERALDO, proclamándose como el bicampeón de la Élite masculina en su edición 2026, realizada este domingo 15 de noviembre en la capital.

El ciclista alcanzó su segundo título consecutivo después de haber completado las tres vueltas correspondientes al circuito de 135 kilómetros.

La Élite masculina fue la primera en abrir la jornada de competencia. Los ciclistas de esta categoría, entre ellos Héctor Menéndez, arrancaron pedales a las 6:00 de la mañana desde el Campo de Parada Marte.