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¡Bicampeón! Héctor Menéndez, el ganador de la Vuelta EL HERALDO 2026 en la Élite masculina

El ciclista cubrió los 135 kilómetros y ganó por segundo año consecutivo la Élite masculina de la Vuelta 2026 que beneficia a la fundación Anawin

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 06:03
¡Bicampeón! Héctor Menéndez, el ganador de la Vuelta EL HERALDO 2026 en la Élite masculina

La corona sigue en su cabeza. Héctor Menéndez volvió a demostrar su talento sobre dos ruedas y se proclamó bicampeón de la categoría Élite Masculina de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Héctor Menéndez se convirtió en el primer ciclista en cruzar la meta de la Vuelta EL HERALDO, proclamándose como el bicampeón de la Élite masculina en su edición 2026, realizada este domingo 15 de noviembre en la capital.

El ciclista alcanzó su segundo título consecutivo después de haber completado las tres vueltas correspondientes al circuito de 135 kilómetros.

La Élite masculina fue la primera en abrir la jornada de competencia. Los ciclistas de esta categoría, entre ellos Héctor Menéndez, arrancaron pedales a las 6:00 de la mañana desde el Campo de Parada Marte.

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Tras haber culminado la ruta ciclística con 45 minutos por vuelta, el ganador recibió su medalla y su trofeo con alegría, y aprovechó para expresar su satisfacción tras haberse coronado como el máximo campeón.

El ciclista hondureño repite así el triunfo conseguido en 2025 y escribe un nuevo capítulo en su historia dentro de una de las competencias más importantes del ciclismo nacional.

El ciclista hondureño repite así el triunfo conseguido en 2025 y escribe un nuevo capítulo en su historia dentro de una de las competencias más importantes del ciclismo nacional.

 (Foto: Álex Pérez | EL HERALDO)

Cabe recordar que el máximo ganador en la rama masculina ha sido Jorge Torres (2012, 2015, 2018). El campeón de la edición 2025 fue el ciclista Héctor Menéndez, de Siguatepeque.

Noble causa

La Vuelta EL HERALDO 2026 corrió a beneficio de la fundación Anawin, una organización sin fines de lucro dirigida por el padre Ovidio Rodríguez, que tiene como finalidad apoyar a niños de comunidades muy pobres a través de programas de merienda escolar, becas, uniformes, útiles escolares, zapatos y mochilas.

A la noble causa se unieron se unieron las fuerzas vivas para garantizar la seguridad de los competidores, y también patrocinadores como Banpaís, Aguazul, La Alcaldía, Bike Mart, Pizza Hut, Dennys, Hidrazal, Musflex, Rexona, Nissan, Fisiocrem, Dinant/yummies, Farma Fácil y UNO.

Todos los ganadores de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO en la historia

2012 Jorge Torres (HONDURAS)

2013 Armando Orellana (HONDURAS)

2014 Pablo Cruz (HONDURAS)

2015 Jorge Torres (HONDURAS)

2016 Esdras Morales (GUATEMALA)

2017 Bryan Mendoza (EL SALVADOR)

2018 Jorge Torres (HONDURAS)

2019 Luis López (HONDURAS)

2020 Vuelta virtual sin ganador oficial

2021 Vuelta virtual sin ganador oficial

2022 Luis López (HONDURAS)

2023 Freed Matute (HONDURAS)

2024 César Castillo (HONDURAS)

​​​​​​2025 Héctor Menéndez (HONDURAS)

​​​​​​2026 Héctor Menéndez (HONDURAS)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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