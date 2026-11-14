Mochis, el Boston Terrier que llegó con su dueño por el kit de la Vuelta EL HERALDO 2026

Nelson Ruiz, fue uno de los cientos de corredores que llegaron a la entrega de kits en Mall Multiplaza este sábado, con la finalidad de participar en la Vuelta EL HERALDO 2026, programada para el domingo 15 de noviembre. Su arribo no pasó desapercibido gracias a su adorable cachorro de dos meses, Mochis.
El capitalino manifestó ante las cámaras del EL HERALDO que se presentó para reclamar su kit y el de otros participantes de San Lorenzo que se unirán a la carrera insigne de Tegucigalpa.
Nelson, con su perrito en brazos, compartió con la audiencia que competirá en la categoría de "Novatos B", una carrera que ya conoce bien, debido a que lleva pedaleando en la Vuelta por más de siete años.
Con su experiencia a cuestas, el concursante asegura que su desempeño ha ido en ascenso. " Cada año voy mejorando".
El capitalino que asegura que el hecho de no concursar todavía en la categoría de máster no le quita las ganas de estar en el evento de ciclismo más esperado de todo el año en el país. "Siempre me gusta participar y apoyar", agregó.
Y aunque el entusiasmo de Nelson no pasó desapercibido, la ternura de Mochis le quitó el protagonismo, con su mirada fija, su pelaje negro con manchas blancas, un adorable chonguito en rojo y azul, y estando plácidamente en los brazos de su dueño.
El adorable Boston Terrier de dos meses, estará presente en la Vuelta EL HERALDO, aunque con un papel muy distinto al de Nelson. "Me va a estar esperando en la meta", concluyó el participante con una sonrisa.
La entrega de kits para los más de 1,200 ciclistas inscritos en la competencia arrancó este sábado desde las 10: 30 de la mañana y concluirá a las 6:00 de la tarde.
Cada kit contiene un chip de cronometraje, una camiseta conmemorativa de la Vuelta EL HERALDO, el número oficial de competencia y otros artículos promocionales de los patrocinadores.
La competencia iniciará este domingo 15 de noviembre en punto de las 6:00 de la mañana, específicamente en el desvío hacia el Campo de Parada Marte.