Ellos son los ganadores de la Vuelta El Heraldo 2026

El primer ganador anunciado fue Héctor Menéndez en la categoría Élite este 2026, repitiendo el título que consiguió en 2025. Aunque en esta edición se coronó como el rey de la carrera con una bicicleta prestada. "Tengo que agradecer mucho a mí familia, a Vanesa y Conrado Padilla, que me prestaron la bici de ruta, tuvimos que improvisar un poco", manifestó.