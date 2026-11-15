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Ellos son los ganadores de la Vuelta El Heraldo 2026

El bicampeón Héctor Menéndez enlista los ganadores masculinos en sus diversas categorías de la Vuelta Ciclística en su decimoquinta edición este año

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 12:13
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Tras la finalización de la Vuelta EL HERALDO 2026 realizada este domingo 15 de noviembre en el Campo de Parada Marte, se dio a conocer el listados de los ganadores en sus diferentes categorías, luego de haberlo dado el todo por el todo en la carretera. A continuación las imágenes de los galardonados.

Foto: EL HERALDO
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El primer ganador anunciado fue Héctor Menéndez en la categoría Élite este 2026, repitiendo el título que consiguió en 2025. Aunque en esta edición se coronó como el rey de la carrera con una bicicleta prestada. "Tengo que agradecer mucho a mí familia, a Vanesa y Conrado Padilla, que me prestaron la bici de ruta, tuvimos que improvisar un poco", manifestó.

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A la lista de ganadadores se unió Óscar Rodríguez, quien compitió en la categoría de Máster A en un tiempo de 2:28:34.

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Daniel Antonio López Flores ganó en la categoría de Máster B con un tiempo de 2:31:33.

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En la catgoría Máster C, el ganador fue Melvin Ibran Betancourt con un tiempo de 2:47:08.

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En máster D, Dimas Moya, quien se conlocó entre los ganadores de su categoría en un tiempo de 1:26:38.

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En la categoría juvenil, el ganador fue Diego Betancourt, quien obtuvo un tiempo de 2:38:23.

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Edmon Steven Vásquez Barrera, ganó en la categoría de cadetes con un tiempo de 1:18:02.

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En la categoría de Hombres Novatos B, se coronó como líder Harold Claros con un tiempo de 2:58:45.

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A la lista se sumó Rogelio Rivera con un tiempo de 1:24:29.

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En la categoría Hombres Senior fue para Sergio García, con un tiempo de 3:00:50, mientras que en Hombres Juvenil se impuso Jareth Vásquez, con 3:05:29.

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En las categorías Máster, Eddie Tróchez ganó la A con 1:27:12 y Raúl Antonio Salinas la B con 1:28:23. Por su parte, Daniela Ayala se quedó con la Máster C (1:39:24) y Rigoberto Pantoja con la Máster D (1:41:58).

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En las demás categorías masculinas de montaña, Diego Alejandro Reina conquistó Hombres Cadetes con 1:31:46 y Jaciel Zea se llevó Hombres Novatos A con 1:27:23.

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Además, Marlon Antonio García ganó la categoría Montaña Hombres con 1:33:15, y Marcial Arturo Gamero hizo lo propio en Montaña Hombres Novatos con un tiempo de 1:35:04. La Vuelta Ciclística en la que participaron más de 1200 pedaleros se realizó en beneficio de la fundación Anawin, una organización sin fines de lucro que ayuda a menores de escasos recursos.

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