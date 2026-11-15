Héctor Menéndez leyó la carrera, atacó en el momento justo y conquistó el bicampeonato de la Vuelta EL HERALDO 2026

No necesitó apresurarse, sino saber cuándo atacar. Héctor Menéndez volvió a demostrar por qué es uno de los protagonistas del ciclismo nacional y se quedó nuevamente con el primer lugar de la categoría Élite Masculina de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026, tras una carrera en la que la estrategia y la lectura del recorrido fueron fundamentales.