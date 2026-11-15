Patrocinadores y aliados que hicieron posible la Vuelta EL HERALDO 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Vuelta EL HERALDO 2026 no habría sido posible este domingo 15 de noviembre sin el respaldo de las marcas patrocinadoras, empresas aliadas e instituciones que, año con año, se suman a la iniciativa deportiva y para mantener viva la competencia que este 2026 arribó a su decimoquinta edición. Más allá de reunir a cientos de ciclistas en el anillo periférico de Tegucigalpa, el evento surge con la importante coordinación de recursos, servicios, logística y apoyo operativo. En ese esfuerzo, los patrocinadores representan una pieza fundamental para que cada edición pueda desarrollarse y recibir a los aproximadamente 1,200 participantes.

Banpaís, Aguazul, la Alcaldía, Bike Mart, Pizza Hut, Denny's, Hidrazal, Musflex, Rexona, Nissan, Fisiocrem, Dinant/Yummies, Farma Fácil y UNO renovaron su compromiso con la competencia este 2026, acompañando una vez más la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.

A este respaldo se sumaron las empresas e instituciones aliadas como GES, Gocas, Bimbo, WOW Media y Grupo Premia, que acompaña la actividad en tareas de organización, seguridad, logística y desarrollo de la actividad el día D. La presencia de estas marcas ha sido parte de la historia de la Vuelta Ciclística EL HERALDO en sus diferentes ediciones. Su participación representa un respaldo importante para la continuidad de un proyecto deportivo que ha logrado consolidarse como un encuentro único para los amantes del ciclismo, tanto a nivel profesional como amateurs. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sin este acompañamiento, no sería viable el desarrollo de la jornada que demanda esfuerzos conjuntos para atender a los ciclistas, garantizar las condiciones del recorrido y ofrecer una experiencia segura a los participantes.

Pero la Vuelta también tiene un propósito solidario. En su decimoquinta edición, la competencia se desarrolló a beneficio de la Fundación Anawin, entidad liderada por el padre Ovidio Rodríguez, que impulsa programas de apoyo para niños de escasos recursos de municipios del sur de Francisco Morazán.