Niños, mascotas y el Spider-Man hondureño: curiosidades en la Vuelta EL HERALDO 2026

Allan David Vásquez, es un ciclista que pedaleó para la Vuelta Ciclística de este domingo con un cochecito adherido a la parte trasera de su bicicleta. "Es una experiencia divertida. Haber cruzado la meta, se me pusieron los pelos de gallina (...) Quiero dejar una huella en mis hijos para que puedan recordarme por el resto de su vida, y que sea una vida muy activa", manifestó.