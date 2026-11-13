Banpaís destaca inscripción de ciclistas de distintas edades en la Vuelta de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La pasión por el ciclismo y el compromiso con las actividades que promueven la salud y la convivencia familiar son parte de las razones por las que Banpaís se suma nuevamente a la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 programada para este domingo 15 de noviembre.
Victoria Franco, gerente comercial y de estrategia de Medios de Pago Banpaís, destacó que el banco acompaña esta iniciativa desde su primera edición como patrocinador y que, a lo largo de los años, ha encontrado en esta actividad una oportunidad para acercarse a la comunidad y contribuir al crecimiento del deporte en Honduras. Además, resaltó la gran diversidad de edades de los ciudadanos que han inscrito en la loable actividad.
Franco explicó que formar parte de esta fiesta del ciclismo hondureño significa respaldar una competencia que promueve hábitos saludables, la sana competencia y la participación ciudadana, además de contribuir a causas benéficas como la Fundación Anawin, elegida para esta decimoquinta edición.
Entrevista completa
1. ¿Qué representa para Banpaís formar parte de una competencia deportiva tan importante como la Vuelta Ciclística?
Banpaís, a través de este patrocinio, confirma su compromiso con el desarrollo del deporte, la promoción de hábitos saludables y la sana competencia
2. ¿Qué los motivó a convertirse en patrocinadores de esta fiesta del ciclismo hondureño?
Este año celebramos nuestra presencia en la undécima edición de la Vuelta Ciclística, desde el primer año como patrocinador, nos hemos visto motivados por la pasión de los participantes, la oportunidad que tenemos para crear vínculos con la comunidad y sumar esfuerzos para impulsar un evento que promueve el deporte en el país.
3. ¿Qué importancia tiene para el banco apoyar iniciativas que promueven el deporte, la salud y los estilos de vida saludables?
Para el banco, apoyar iniciativas que promueven el deporte, la salud y los estilos de vida saludables es una forma de reafirmar nuestro compromiso con la comunidad. La Vuelta Ciclística es un ejemplo concreto: no solo fomenta la actividad física y la participación ciudadana, sino que también contribuye a causas benéficas. Estas acciones reflejan nuestros valores institucionales y nuestro propósito de generar bienestar y desarrollo en el país.
4. ¿Cómo ha sido la experiencia de recibir a los ciclistas que llegan a las agencias del banco para inscribirse en la competencia?
La experiencia de recibir a los ciclistas en nuestras agencias ha sido sumamente positiva. Cada visita ha llenado nuestros espacios de energía, entusiasmo y espíritu deportivo. Nuestro personal ha atendido a los participantes con cercanía y compromiso, facilitando sus gestiones y compartiendo con ellos la emoción de formar parte de esta competencia.
5. ¿Qué respuesta han observado por parte de los participantes durante el proceso de inscripción y qué les dice eso sobre el crecimiento del ciclismo en Honduras?
La diversidad de edades y perfiles evidenció que el ciclismo continúa expandiéndose como una actividad deportiva y recreativa en Honduras. La alta afluencia y el ambiente motivador confirman que este deporte está ganando fuerza como una práctica saludable y comunitaria.
6. ¿Qué representa para ustedes ser la casa de las inscripciones de la Vuelta?
Ser la casa oficial de las inscripciones representa para nuestro banco un honor y una oportunidad de fortalecer nuestro compromiso con iniciativas que promueven el bienestar social. Este rol reafirma nuestra presencia institucional en eventos de relevancia nacional y nos permite contribuir activamente al desarrollo del deporte y la integración comunitaria.
7. ¿De qué manera este patrocinio les permite fortalecer la relación del banco con sus clientes y con la comunidad hondureña?
Nuestro patrocinio consolida la cercanía con los clientes y la comunidad al respaldar actividades que fomentan hábitos saludables y espacios de convivencia. Esta participación refuerza la confianza en nuestra institución, demuestra nuestro compromiso con el desarrollo social y nos posiciona como un aliado del deporte y de las iniciativas que generan impacto positivo en el país.
8. ¿Qué valores comparten el banco y el ciclismo, especialmente en aspectos como la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo y la planificación?
Estos principios guían tanto el desempeño de los ciclistas como nuestra labor diaria, reflejándose en la búsqueda continua de excelencia, responsabilidad y crecimiento sostenible.
9. ¿Qué importancia tiene para el banco respaldar una actividad que reúne a ciclistas profesionales, aficionados, familias y personas de distintas generaciones?
Este evento demuestra cómo el deporte puede unir a jóvenes, adultos y familias completas en torno a una experiencia positiva, esto es importante para Banpaís porque se alinea con nuestra misión de apoyar iniciativas que contribuyen al bienestar y la cohesión comunitaria.
10. ¿Tienen previsto desarrollar nuevas iniciativas o proyectos para continuar apoyando el ciclismo u otras disciplinas deportivas en Honduras?
Como parte de nuestra visión estratégica, continuaremos impulsando proyectos que promuevan el deporte, la salud y la participación comunitaria
11. ¿Qué mensaje les gustaría compartir con los participantes que ya se inscribieron y con quienes todavía están pensando en sumarse a esta decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística?
Agradecemos profundamente la participación de cada ciclista y el apoyo de la comunidad. Su entusiasmo inspira nuestro compromiso de seguir acompañando iniciativas que promuevan la salud, la unión familiar y el crecimiento del deporte en Honduras. Seguiremos trabajando para ser un aliado presente y activo en cada paso del camino