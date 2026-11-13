Banpaís destaca inscripción de ciclistas de distintas edades en la Vuelta de EL HERALDO

1. ¿Qué representa para Banpaís formar parte de una competencia deportiva tan importante como la Vuelta Ciclística?

Banpaís, a través de este patrocinio, confirma su compromiso con el desarrollo del deporte, la promoción de hábitos saludables y la sana competencia



2. ¿Qué los motivó a convertirse en patrocinadores de esta fiesta del ciclismo hondureño?

Este año celebramos nuestra presencia en la undécima edición de la Vuelta Ciclística, desde el primer año como patrocinador, nos hemos visto motivados por la pasión de los participantes, la oportunidad que tenemos para crear vínculos con la comunidad y sumar esfuerzos para impulsar un evento que promueve el deporte en el país.



3. ¿Qué importancia tiene para el banco apoyar iniciativas que promueven el deporte, la salud y los estilos de vida saludables?

Para el banco, apoyar iniciativas que promueven el deporte, la salud y los estilos de vida saludables es una forma de reafirmar nuestro compromiso con la comunidad. La Vuelta Ciclística es un ejemplo concreto: no solo fomenta la actividad física y la participación ciudadana, sino que también contribuye a causas benéficas. Estas acciones reflejan nuestros valores institucionales y nuestro propósito de generar bienestar y desarrollo en el país.



4. ¿Cómo ha sido la experiencia de recibir a los ciclistas que llegan a las agencias del banco para inscribirse en la competencia?

La experiencia de recibir a los ciclistas en nuestras agencias ha sido sumamente positiva. Cada visita ha llenado nuestros espacios de energía, entusiasmo y espíritu deportivo. Nuestro personal ha atendido a los participantes con cercanía y compromiso, facilitando sus gestiones y compartiendo con ellos la emoción de formar parte de esta competencia.



5. ¿Qué respuesta han observado por parte de los participantes durante el proceso de inscripción y qué les dice eso sobre el crecimiento del ciclismo en Honduras?

La diversidad de edades y perfiles evidenció que el ciclismo continúa expandiéndose como una actividad deportiva y recreativa en Honduras. La alta afluencia y el ambiente motivador confirman que este deporte está ganando fuerza como una práctica saludable y comunitaria.



6. ¿Qué representa para ustedes ser la casa de las inscripciones de la Vuelta?

Ser la casa oficial de las inscripciones representa para nuestro banco un honor y una oportunidad de fortalecer nuestro compromiso con iniciativas que promueven el bienestar social. Este rol reafirma nuestra presencia institucional en eventos de relevancia nacional y nos permite contribuir activamente al desarrollo del deporte y la integración comunitaria.



7. ¿De qué manera este patrocinio les permite fortalecer la relación del banco con sus clientes y con la comunidad hondureña?

Nuestro patrocinio consolida la cercanía con los clientes y la comunidad al respaldar actividades que fomentan hábitos saludables y espacios de convivencia. Esta participación refuerza la confianza en nuestra institución, demuestra nuestro compromiso con el desarrollo social y nos posiciona como un aliado del deporte y de las iniciativas que generan impacto positivo en el país.



8. ¿Qué valores comparten el banco y el ciclismo, especialmente en aspectos como la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo y la planificación?

Estos principios guían tanto el desempeño de los ciclistas como nuestra labor diaria, reflejándose en la búsqueda continua de excelencia, responsabilidad y crecimiento sostenible.