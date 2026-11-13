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Vendedores ambulantes protestan por reordenamiento en el puente Carías

Los comerciantes piden que les permitan continuar trabajando en la zona, pues aseguran que sus ingresos diarios dependen de las ventas y sostienen a sus familias

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 13:13
Vendedores ambulantes protestan por reordenamiento en el puente Carías

Los vendedores también cuestionaron la forma en que se ejecutó el desalojo de la protesta. Piden que los dejen trabajar, sobre todo porque hay adultos mayores.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La inconformidad por el reordenamiento de vendedores ambulantes en el Distrito Central llegó este viernes a los alrededores del puente Carías, donde un grupo de comerciantes protestó para exigir que les permitan continuar trabajando en ese sector.

Los vendedores cuestionan las medidas ejecutadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y aseguran que, tras el desalojo, quedaron sin la posibilidad de generar los ingresos con los que sostienen a sus familias.

Su principal petición es que les permitan regresar a sus puestos en el puente Carías, al señalar que otros comerciantes continúan trabajando en los demás puentes de la capital.

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“Que nos ubiquen realmente donde tenemos que trabajar, que es el puente Carías, porque los demás puentes están trabajando y nosotros no”, expresó una de las manifestantes.

Comerciantes aseguran que no recibieron notificación

Los vendedores también cuestionaron la forma en que se ejecutó el desalojo. Según relataron, no recibieron una notificación previa sobre la medida y únicamente les informaron que ya no podían permanecer en el lugar.

“No nos dieron notificación ni nada. Solo nos dijeron que ya no podíamos estar aquí porque el puente iba a ser desalojado”, manifestó otra comerciante.

Los afectados aseguran que están dispuestos a aceptar una reubicación, pero insisten en que necesitan un espacio que les permita seguir trabajando en las inmediaciones del puente Carías.

“¿Cómo usted cree justo que el alcalde esté comiendo sus tres platos y nosotros viendo cómo vamos a comer aquí? Que nos reubiquen como ellos quieran, pero aquí en el puente”, reclamó la vendedora.

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Familias dependen de las ventas diarias

La preocupación de los comerciantes, según expresaron durante la protesta, va más allá de perder un espacio de venta. Aseguran que la falta de ingresos afecta directamente la alimentación, la educación y la atención de salud de sus familias.

Entre los vendedores hay adultos mayores y ciudadanos con enfermedades de base.

También mencionaron que algunos niños no pudieron concluir el año lectivo debido a las dificultades económicas que enfrentan sus hogares.

“Tenemos personas de la tercera edad, tenemos enfermedades de base. Los niños no terminaron el año lectivo porque no pueden ir sin comer, esta muchacha no le puede pagar los gastos de graduación a su hijo”, expresó una de las manifestantes.

Los comerciantes reiteraron su petición de que la Alcaldía les permita continuar con sus actividades en el puente Carías o les asigne un espacio cercano donde puedan mantener sus ventas, de lo contrario, continuarán con las protestas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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