Vendedores ambulantes protestan por reordenamiento en el puente Carías

Tegucigalpa, Honduras.- La inconformidad por el reordenamiento de vendedores ambulantes en el Distrito Central llegó este viernes a los alrededores del puente Carías, donde un grupo de comerciantes protestó para exigir que les permitan continuar trabajando en ese sector. Los vendedores cuestionan las medidas ejecutadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y aseguran que, tras el desalojo, quedaron sin la posibilidad de generar los ingresos con los que sostienen a sus familias. Su principal petición es que les permitan regresar a sus puestos en el puente Carías, al señalar que otros comerciantes continúan trabajando en los demás puentes de la capital.

“Que nos ubiquen realmente donde tenemos que trabajar, que es el puente Carías, porque los demás puentes están trabajando y nosotros no”, expresó una de las manifestantes.

Comerciantes aseguran que no recibieron notificación

Los vendedores también cuestionaron la forma en que se ejecutó el desalojo. Según relataron, no recibieron una notificación previa sobre la medida y únicamente les informaron que ya no podían permanecer en el lugar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No nos dieron notificación ni nada. Solo nos dijeron que ya no podíamos estar aquí porque el puente iba a ser desalojado”, manifestó otra comerciante. Los afectados aseguran que están dispuestos a aceptar una reubicación, pero insisten en que necesitan un espacio que les permita seguir trabajando en las inmediaciones del puente Carías. “¿Cómo usted cree justo que el alcalde esté comiendo sus tres platos y nosotros viendo cómo vamos a comer aquí? Que nos reubiquen como ellos quieran, pero aquí en el puente”, reclamó la vendedora.

Familias dependen de las ventas diarias