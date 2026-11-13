Rosalía se consolida entre los artistas más premiados de los Latin Grammy

Las Vegas, Nevada.- Con los seis Latin Grammy que ganó esta madrugada, Rosalía se consolidó entre los artistas más galardonados por la Academia Latina de la Grabación. Además, estableció un récord al obtener por tercera ocasión el premio a mejor álbum del año, esta vez con "Lux". La cantante española llegó a la gala de la 27.ª edición de estos premios con siete nominaciones por "Lux", un trabajo que recibió elogios del público y la crítica desde su lanzamiento, el 7 de noviembre de 2025. Rosalía obtuvo seis galardones: álbum del año; canción del año y mejor canción pop, por "La perla"; mejor álbum alternativo; mejor video musical en formato corto, por "Sauvignon Blanc", y mejor ingeniería de grabación de álbum. El único premio que no consiguió fue el de grabación del año, que ganó el argentino Milo J con "El niño".

Con este resultado, Rosalía se convirtió en la primera artista en ganar tres veces el premio a mejor álbum del año con tres discos consecutivos: "El mal querer", en 2019; "Motomami", en 2022, y ahora "Lux". Su único álbum de estudio que no obtuvo este reconocimiento fue su debut, «Los Ángeles» (2017), por el que únicamente recibió una nominación a artista del año. La catalana también se convirtió en la mujer con más premios obtenidos en una sola edición de los Latin Grammy, al superar el récord de cuatro galardones que compartían Shakira y Natalia Lafourcade. La colombiana alcanzó esa cifra en 2006 con "Fijación oral vol. 1", mientras que la mexicana lo consiguió en 2015 con "Hasta la raíz". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las tres figuran entre las cantantes más premiadas en la historia de estos reconocimientos. En total, Rosalía acumula 17 Latin Grammy a lo largo de su carrera. Con esa cifra superó a Shakira, quien suma 15, y se acercó a Natalia Lafourcade, que encabeza el listado femenino con 20 galardones. En el recuento general, Residente ocupa el primer lugar, con 29 Latin Grammy, incluidos los 22 que obtuvo cuando formaba parte de Calle 13.

Precisamente, Calle 13, integrado por Residente, Visitante e iLe, conserva el récord de más premios obtenidos por un artista o grupo en una sola edición, con nueve galardones en 2011 por "Entren los que quieran". Otro de los registros destacados es el de Rosalía entre los artistas españoles. Con sus 17 premios, ocupa el segundo lugar, únicamente superada por Alejandro Sanz, quien suma 25, incluido el reconocimiento obtenido esta noche por "¿Y ahora qué+?", en la categoría de mejor álbum de pop contemporáneo.

Rosalía y sus opciones en los Grammy