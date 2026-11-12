"Gracias, mamá": Rosalía gana por tercera vez el Álbum del año de los Latin Grammy

Nevada, Estados Unidos.- Rosalía ganó el Latin Grammy a Álbum del año por “Lux” en la noche del jueves, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y lo recibió entre lágrimas con un discurso que pasó por Juanes, la Academia, su familia y, sobre todo, su madre. La cantante catalana consiguió así su tercer galardón mayor en la entrega número 27 de los premios que otorga la Academia Latina de la Grabación, conducida por Roselyn Sánchez y transmitida por Univision. Ya lo había ganado en 2019 con “El mal querer” y en 2022 con “Motomami”, un triunfo que entonces la convirtió en la primera mujer en llevárselo dos veces. Con la voz quebrada, se dirigió primero a Juanes. “Estoy flipando que tú me estés dando esto”, le dijo. Le recordó que él ya estaba presente en sus inicios. “Cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”, afirmó, y le agradeció que siguiera presente.

Después habló de lo que significa el álbum. Repasó que “El mal querer” fue un sueño y “Motomami” una apuesta, y definió su nuevo trabajo con otra imagen: “Lux para mí ha sido un salto al vacío”, dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Añadió que “es muy importante decir tu verdad” y que “este disco es la mía”. También dedicó unas palabras a quienes la moldearon. “Gracias por vuestro amor y por moldearme hasta convertirme en quien soy yo”, expresó a su familia y a sus amigos. “Gracias, mamá, por hacerme así”, dijo. Le prometió llevarle el trofeo a casa aunque ya no quede sitio para otro. “No sé si te va a caber otro Grammy en casa, creo que no, pero yo te lo traigo igualmente, porque tú siempre encuentras la manera para todo”, sostuvo. Rosalía reconoció además que le queda camino. “Sé que tengo mucho que aprender”, admitió, y agregó que probablemente aún no ha hecho su mejor trabajo, aunque está convencida de tener “todo lo que hace falta para ser lo mejor”. Agradeció a sus compañeros de equipo, entre ellos David y Dylan, y lo hizo en español y en inglés. Cerró explicando el nombre del disco, que en latín significa luz, con un deseo para el público: “por más luz en el mundo”. El premio llegó al final de una jornada que la artista había empezado con ventaja. En la Premiere, donde se entregan la mayoría de las categorías, y sin estar presente, sumó tres reconocimientos: Mejor álbum de música alternativa por “Lux”, Mejor canción pop por “La Perla”, con Yahritza y Su Esencia, y Mejor video musical versión corta. El álbum también fue distinguido por su ingeniería de grabación, un premio para los ingenieros que trabajaron en él.