Rosalía gana la Canción del Año en los Latin Grammy 2026 con “La perla”

Nevada, Estados Unidos.- Rosalía se llevó el gramófono a Canción del Año en la 27.ª edición de los Latin Grammy con “La perla”, tema que grabó junto a Yahritza y Su Esencia. La Academia Latina de la Grabación concede esta categoría a quienes firman la composición. En la lista oficial de nominados, la canción aparece acreditada a Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins. Competía con otras nueve piezas, entre ellas “Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; “¿Cómo se ama?”, de Jorge Drexler; “Dime”, de Silvana Estrada; “Humano”, de Juanes y Vivir Quintana, y “Hasta Jesús tuvo un mal día”, de CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting.

Al recibir el gramófono, la artista catalana reconoció el trabajo de Yahritza y su grupo, y los invitó a subir con ella al escenario. Se dirigió a quienes le dijeron que no valía o que su música era “demasiado rara”, y aseguró que “gracias a no haberlos escuchado un carajo, ahora estoy ganando este premio”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una parte importante de sus palabras fue para México y para la ranchera. “Sin Paquita la del Barrio, 'La perla' no existe”, dijo, y recordó que ya lo había afirmado antes.

Lo había hecho el 22 de agosto, en la primera de sus cinco noches en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, dentro de la gira de LUX, cuando atribuyó a “Rata de dos patas” el origen de su canción. La cantante mexicana murió en febrero de 2025, a los 77 años. El cierre del discurso fue para las mujeres que han pasado por un desengaño. “Para todas las que se han encontrado con alguna perla, ojalá que la vida les tenga guardado un diamante. Porque una ya no está para bisutería”, afirmó. Después anunció que era noche de fiesta (“Hoy hay que celebrar”) y levantó su premio con un “¡A vuestra salud!”. Rosalía había abierto la ceremonia con un repaso de "LUX" que incluyó “La rumba del perdón”, “La perla” y “Dios es un stalker”.