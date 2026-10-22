"Gracias Latinoamérica": Rosalía recibe el Premio Billboard Salón de la Fama

Miami, Estados Unidos.- Rosalía recibió este jueves el Premio Billboard Salón de la Fama durante la ceremonia de los Billboard Latino 2026 en el James L. Knight Center. La cantante catalana tomó el galardón de manos de Juan Luis Guerra, a quien llamó “maestro de maestros”. Billboard concede esta distinción a artistas de reconocimiento mundial cuya obra atraviesa géneros e idiomas y cuya influencia alcanza varios campos creativos. Al anunciar su elección, la revista habló de “una trayectoria extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”. Ya con el premio en las manos, Rosalía admitió que el momento la había tomado por sorpresa: “Estoy como en shock con esto y creo que nunca me olvidaré de este momento”, dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A Guerra le agradeció “de corazón” el honor y le habló de lo que su música ha despertado en ella. “Tus canciones a mí me han hecho llorar, me han hecho bailar, me han hecho sentirme viva”, expresó. La artista dedicó buena parte de su intervención a quienes la precedieron. “Yo no podría hacer lo que hago de no ser por artistas anteriores a mí que han abierto el camino”, afirmó. Mencionó a Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández y Daddy Yankee, nombres que figuran entre los homenajeados con el mismo reconocimiento en ediciones anteriores. Celia Cruz fue una de las dos primeras figuras en ingresar al Salón de la Fama de la música latina de Billboard, en la ceremonia inaugural de 1994, y Daddy Yankee lo recibió en 2021. Su último agradecimiento fue también para la región: “Gracias por darme el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración, de enseñanzas”, dijo a Latinoamérica, y añadió que espera “seguir encontrando la manera de devolverte todo ese cariño y toda esa generosidad”. El reconocimiento llegó con Rosalía como finalista en seis categorías de la misma gala, que Telemundo y Peacock transmiten en vivo con Carmen Villalobos y Javier Poza como anfitriones. Esa noche Billboard también entregó el Icon Award a Rubén Blades, el premio a la Trayectoria a Cristian Castro y el Vanguard Award a Fuerza Regida.