Rosalía, Fuerza Regida, Rubén Blades y Cristian Castro recibirán premios Billboard

Miami, Estados Unidos.- Los Premios Billboard de la Música Latina reconocerán este jueves a Rosalía, Rubén Blades, Fuerza Regida y Cristian Castro con galardones especiales, durante una gala en Miami que se ha convertido en el “epicentro” del “tsunami” de éxitos de las canciones en español, según explicó a EFE el presentador Javier Poza. En las categorías generales, cuyos premios se entregarán a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el James L. Knight Center, lideran las nominaciones los exponentes del regional mexicano Peso Pluma, con 17; Tito Double P, con 15; y Fuerza Regida, con 12. También figuran la colombiana Karol G, con nueve nominaciones; el bachatero Prince Royce, con ocho; y Bad Bunny, con siete. Rosalía recibirá en persona el Premio Billboard Salón de la Fama, en reconocimiento a su carrera, caracterizada por la “innovación musical, visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”. Por su parte, el salsero panameño Rubén Blades obtendrá el Premio Billboard Ícono por su “extraordinaria trayectoria”.

Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística por una “carrera excepcional de más de tres décadas”, mientras que Fuerza Regida será distinguida con el Premio Billboard Vanguardia por su “visión creativa poco convencional”, que ha “ampliado los límites de la música mexicana” y llegado a “nuevas audiencias alrededor del mundo”. Estos reconocimientos a exponentes del regional mexicano, la balada, la salsa y la fusión de pop, flamenco y ópera de Rosalía “muestran de alguna manera el abanico tan diverso que son los premios Billboard y la música latina en general”, dijo Poza, conductor de la gala, en una entrevista con EFE. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Lo que está sucediendo en la escena musical es algo que a mí me llama mucho la atención y que, además, me alegra porque todas las fronteras, todos los géneros, los posibles límites que puede haber en la música se están derrumbando por completo y la música se está volviendo una unidad absoluta”, comentó.

La música latina, “un tsunami”