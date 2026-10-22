Rosalía, Fuerza Regida, Rubén Blades y Cristian Castro recibirán premios Billboard

Miami, Estados Unidos.- Los Premios Billboard de la Música Latina reconocerán este jueves a Rosalía, Rubén Blades, Fuerza Regida y Cristian Castro con galardones especiales, durante una gala en Miami que se ha convertido en el “epicentro” del “tsunami” de éxitos de las canciones en español, según explicó a EFE el presentador Javier Poza.
En las categorías generales, cuyos premios se entregarán a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el James L. Knight Center, lideran las nominaciones los exponentes del regional mexicano Peso Pluma, con 17; Tito Double P, con 15; y Fuerza Regida, con 12. También figuran la colombiana Karol G, con nueve nominaciones; el bachatero Prince Royce, con ocho; y Bad Bunny, con siete.
Rosalía recibirá en persona el Premio Billboard Salón de la Fama, en reconocimiento a su carrera, caracterizada por la “innovación musical, visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”. Por su parte, el salsero panameño Rubén Blades obtendrá el Premio Billboard Ícono por su “extraordinaria trayectoria”.
Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística por una “carrera excepcional de más de tres décadas”, mientras que Fuerza Regida será distinguida con el Premio Billboard Vanguardia por su “visión creativa poco convencional”, que ha “ampliado los límites de la música mexicana” y llegado a “nuevas audiencias alrededor del mundo”.
Estos reconocimientos a exponentes del regional mexicano, la balada, la salsa y la fusión de pop, flamenco y ópera de Rosalía “muestran de alguna manera el abanico tan diverso que son los premios Billboard y la música latina en general”, dijo Poza, conductor de la gala, en una entrevista con EFE.
“Lo que está sucediendo en la escena musical es algo que a mí me llama mucho la atención y que, además, me alegra porque todas las fronteras, todos los géneros, los posibles límites que puede haber en la música se están derrumbando por completo y la música se está volviendo una unidad absoluta”, comentó.
La música latina, “un tsunami”
Los premios, que se transmitirán por Telemundo y Peacock, reconocen a los artistas que encabezan las listas de éxitos de Billboard. La ceremonia se celebra en un momento en el que la música latina se ha convertido en “una ola gigantesca”, con Miami como su “epicentro”, señaló el presentador mexicano.
La música latina es ya el quinto género más escuchado en Estados Unidos. Según la firma de análisis Luminate, una de cada 10 reproducciones en streaming corresponde a canciones en español y más de la mitad de los estadounidenses escucha temas hispanos cada mes.
Poza argumentó que la música latina siempre lleva una “bandera de identidad” y que “la comunidad latina en Estados Unidos utiliza la música como parte de su identidad”, porque es “un elemento más para definirse” y “llenarse de orgullo”.
“Los latinos ya somos una comunidad aparte que integra todos estos países y la música es una bandera más para decir: ‘Hey, aquí estamos y pesamos’. Y eso me emociona mucho también”, concluyó.
Pedro Pablo Cortés | EFE