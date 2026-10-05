Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia por innovar en la música mexicana

Miami, Estados Unidos.- El grupo Fuerza Regida será galardonado durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026 por su innovación en la música mexicana, que "ha ampliado los límites y llevado el género a nuevas audiencias", anunciaron este lunes la cadena Telemundo y Billboard. "El Premio Billboard Vanguardia distingue a artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional", explicaron los organizadores en un comunicado. "Es un reconocimiento a quienes con su talento inspiran, innovan y abren nuevas posibilidades en el universo de la música. Este galardón celebra a los verdaderos visionarios: artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical", agregaron.

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Fuerza Regida es una de las voces más influyentes de la música mexicana, y precisamente lidera con 17 candidaturas -el mismo número que Peso Pluma y Tito Double P-, en la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

El grupo aspira, entre otras categorías, a Artista del año y a Artista latino global del año, y su tema "Marlboro rojo" compite por cuatro galardones distintos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Jesús Ortiz Paz, vocalista de la agrupación desde su creación en 2015 en California, expresó en el comunicado que recibir el Premio Billboard Vanguardia "significa mucho" y reconoce la visión que tienen de hacer las cosas a su manera, llevando la música "a lugares donde quizás la gente no esperaría encontrarla". Fuerza Regida protagonizó este año la primera gira por estadios en Estados Unidos en la historia del género, y estableció un récord con las mayores ventas en la historia del Intuit Dome de Los Ángeles. Su álbum "111XPANT", publicado en 2025, se convirtió en el disco en español de un dúo o grupo que alcanzó la posición más alta en la historia de la lista general Billboard 200, al debutar en el segundo puesto.