Lola Índigo, Ryan Castro y Jay Wheeler, primeros artistas en los Billboard Latinos 2026

Miami, Estados Unidos.- La española Lola Índigo , la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García destacan en la primera ronda de artistas que anunció este miércoles Billboard para la edición de este año de la Semana de la Música Latina, que comenzará en octubre en Miami Beach, en Estados Unidos.

A estos cantantes se suman los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro, la puertorriqueña RaiNao, el argentino Trueno, y la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, ambos de Venezuela, como parte del primer anuncio de artistas que se congregarán del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum.

Además de estos intérpretes, los organizadores anunciaron en un comunicado la participación de ejecutivos de la industria como Tommy Mottola, el esposo de la cantante mexicana Thalía, y a Nat Pastor y Víctor González.

La Semana Billboard de la Música Latina, considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.