Greeicy sobre su cuarto álbum: "Enciende la 'Candela' del alma y también la del cuerpo"

Y precisamente la mezcla de todas esas emociones, recalca, hace que éste, su cuarto álbum, "encienda la candela del alma" y también "la candela del cuerpo". "Yo me disfruto de todo, yo siento que no soy una sola cosa", asegura la artista, que también se inspira en el "revuelto de música" que es su 'playlist' para componer la suya propia.