793 hombres denunciaron a sus parejas por violencia doméstica en 2026

Tegucigalpa, Honduras . -Una discusión que escaló a los golpes, agresiones que se repitieron dentro del hogar o episodios de violencia que terminaron frente a un investigador.

Esas son algunas de las situaciones que hay detrás de las 793 denuncias presentadas este año por hombres ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes aseguran haber sido víctimas de violencia doméstica y maltrato familiar por parte de sus parejas.

Las cifras, reveladas por la DPI, muestran que 435 denuncias corresponden a maltrato familiar, 101 a maltrato familiar agravado y 257 a violencia doméstica, delitos que continúan registrándose en el ámbito familiar.

"Es importante mencionar que la violencia en el entorno familiar puede afectar a cualquier persona, independientemente del género", afirmó Joselyn Mairena, portavoz de la DPI.

La funcionaria policial explicó que el delito de maltrato familiar comprende agresiones físicas y psicológicas dentro del núcleo familiar, mientras que el maltrato familiar agravado se configura cuando la violencia es reiterativa y no se trata de un hecho aislado.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas este año, la DPI informó sobre la detención de 65 mujeres.

De ese total, 63 fueron capturadas por maltrato familiar agravado y dos por violencia doméstica, por lo que fueron remitidas al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

Mairena indicó que el procedimiento policial es el mismo para todas las víctimas y que, una vez presentada una denuncia, la institución activa los protocolos de investigación correspondientes, sin distinción de género.

Las autoridades recordaron que las personas afectadas pueden solicitar orientación y presentar denuncias a través de la línea gratuita 114 o en cualquiera de las oficinas de la DPI en el país.