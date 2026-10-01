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Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 durante la gala de los Premios Billboard, el 22 de octubre en Miami, como reconocimiento a su trayectoria

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 14:07
Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

La organización de los Premios Billboard destacó a Rosalía como "una de las artistas más distintivas e influyentes de la música global".

 Foto: EFE

Miami, Estados Unidos.- Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 en reconocimiento de "una carrera extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras", anunciaron este jueves la cadena Telemundo y Billboard.

La artista española recibirá el galardón durante la gala de los Premios Billboard, que se celebrará el 22 de octubre en Miami, y entregará casi 50 premios que abarcan desde el pop latino y música tropical hasta el regional mexicano.

La organización destacó a Rosalía como "una de las artistas más distintivas e influyentes de la música global" y recordó que su último álbum 'Lux' logró cinco N° 1 en las listas de Billboard.

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Ese álbum le valió a la artista su primer top 10 en el Billboard 200, debutando en el cuarto puesto, y fue reconocida como uno de los mejores discos del año por publicaciones como Billboard, The New York Times, Pitchfork y The New Yorker.

Telemundo y Billboard recalcaron la trayectoria extraordinaria de Rosalía desde 'El Mal Querer', que describieron como "su álbum consagratorio", y resaltaron que "reimaginó el flamenco para una nueva generación y estableció a la cantante, compositora y productora española como una artista sin miedo a moldear la tradición desde su propia lente creativa".

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A ese disco le siguió 'Motomami', que empujó los límites de la cantante "aún más allá" y le valió su primera entrada en la lista Billboard 200.

Rosalía concluyó recientemente su gira LUX Tour, completando 57 fechas con todas las entradas agotadas.

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Redacción web
Redacción/EFE

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