Corridos de “El Mencho” resurgen tras su muerte: estas son las canciones que lo mencionan

Jalisco, México.- Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Jalisco, México, volvió a colocarse en tendencia un repertorio de corridos que durante años han hecho referencia directa o indirecta al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las búsquedas en plataformas digitales y redes sociales se dispararon luego de que circulara la noticia del operativo federal en Talpa de Allende. El interés no solo se centró en los detalles del despliegue militar, sino también en las canciones que lo mencionan por su apodo, sus siglas o su estructura criminal.

Los corridos que lo mencionan:

En la última década, intérpretes del regional mexicano han incorporado en sus letras referencias al CJNG y a su máximo líder. Entre los temas más citados figuran: Los Alegres del Barranco: “Soy el Mencho”, “Soy Cuatro Letras”, “El Doble R” y “El dueño del Palenque”.

Gerardo Ortiz: “El M”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Luis R. Conriquez: “GTA”, “Martes 13” y “El Plumas”.

Gabito Ballesteros y Natanael Cano: colaboraciones como “Presidente”, “El Boss”, “Proyecto X” y “LOU LOU”.

Fuerza Regida: “CJNG”.

Aunque no todas las letras mencionan nombres completos, utilizan apodos como “El Señor de los Gallos” o alusiones reconocibles para el público.

“El del Palenque” y el impacto en Billboard

Entre todas las canciones, “El del Palenque”, interpretada por Los Alegres del Barranco, se convirtió en la más mediática. En 2025, el tema alcanzó el primer lugar en la lista LyricFind Global de Billboard tras registrar un aumento del 232% en búsquedas de su letra a nivel mundial. La controversia se intensificó después de un concierto en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, donde durante la interpretación del corrido se proyectaron imágenes alusivas al líder criminal. El hecho derivó en una investigación penal en México.