Tegucigalpa, Honduras.- Un paso trascendental da Honduras en la transformación del sector vivienda con la suscripción de un préstamo por 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), constituyéndose en la primera operación de financiamiento que se desprende de la linea de crédito por 400 millones de dolares aprobada por este organismo multilateral para respaldar la politica nacional de vivienda. Los recursos estarán destinados a la ejecución del Programa Integral de Vivienda, una iniciativa estratégica orientada a ampliar las oportunidades de acceso de las familias hondureñas a soluciones habitacionales dignas, adecuadas, sostenibles e inclusivas. La firma del convenio se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), con la participación de Emilio Hernández Hércules, Secretario de Finanzas (SEFIN); Francis Argeñal, Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos; y Viviana Casco, representante de CAF en Hondura y Sergio Amaya, Presidente Ejecutivo de Banhprovi.

La suscripción de este primer financiamiento representa un avance en la materialización de una alianza estratégica entre Honduras y CAF, y refleja la confianza de la banca multilateral en la visión del Gobierno del presidente Nasry Asfura, así como en la capacidad institucional del país para impulsar politicas públicas de largo alcance y generar resultados concretos en beneficio de la población. Más que una operación financiera, este acuerdo representa el inicio de una nueva etapa para la política habitacional del país. La disponibilidad de esta línea de crédito permitirá avanzar progresivamente en el fortalecimiento del sistema de vivienda, ampliar los instrumentos de financiamiento y subsidios y generar condiciones para atender de manera integral el déficit habitacional de Honduras", dijo Francis Argeñal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A través del Programa Integral de Vivienda Social se fortalecerá el marco institucional y normativo del sector, se mejorarán los mecanismos de focalización de los subsidios y se ampliará la oferta de financiamiento habitacional. Asimismo, se impulsará el fortalecimiento de la SEVIAH como ente rector, de Banhprovi como institución financiera y del Sistema Nacional de Vivienda como espacio de articulación y coordinación sectorial.

El programa contempla, además, el desarrollo de instrumentos diferenciados de financiamiento y subsidios para atender las necesidades de vivienda prioritaria, social y media, con cobertura nacional y alcance para miles de hogares hondureños, priorizando a las familias de menores ingresos y a aquellas que enfrentan mayores barreras para acceder a una solución habitacional. De esta manera, el financiamiento permitirá avanzar hacia un modelo de atención más integral, que articule los recursos públicos, el sistema financiero y la participación del sector privado, creando mejores condiciones para incrementar la producción de vivienda y ampliar las oportunidades de acceso para las familias hondureñas. Con esta operación financiera, el Gobierno de la República reafirma su compromiso de convertir la vivienda en una prioridad de desarrollo nacional, promoviendo comunidades más inclusivas, seguras y sostenibles, y haciendo del acceso a una vivienda digna una oportunidad real para miles de familias. Emilio Hernández Hércules detalló que el convenio firmado será enviado al Congreso Nacional para que sea refrendado y luego ser publicado en La Gaceta. "Luego se hará el desembolso de 100 millones de dólares y el tercero será de 150 millones de dólares, para completar los 400 millones", detalló el ministro de Finanzas.