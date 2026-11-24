Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, denunció amenazas de parte de pandillas luego de las reformas penales aprobadas en el Congreso Nacional (CN) donde se estableció como terroristas a la MS-13, Pandilla 18 y Cartel del Diablo. El jefe de bancada del Partido Liberal aseveró que las amenazas se han dado a congresistas de todas las bancadas. A su vez, adelantó que no retrocederán en la lucha contra las maras y pandillas pese a las amenazas.

"Ha habido actos de intimidación y amenazas en contra de varios diputados, no solo del Partido Liberal y pudimos ver mensajes incluso contra diputados de Libre", inició diciendo. Cálix añadió que "el Congreso está siendo amenazado y ya vimos lo que sucedió la semana pasada con el presidente Tomás Zambrano. Lo que voy a decirle es que a nadie le gusta sentirse amenazado por un grupo terrorista que ya hemos visto lo que hacen". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al preguntarle qué tipo de amenazas recibieron, Jorge Cálix precisó: "Nos han dicho que saben dónde vivimos y que no nos metamos con ellos. Las amenazas e intimidación no nos pueden parar. Estamos seguros que no es con amenazas que nos van a parar".

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