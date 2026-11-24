Tegucigalpa, Honduras.- Una comisión especial designada por la presidencia del Congreso Nacional ejecuta una auditoría interna sobre el trámite de las iniciativas de ley presentadas por los diputados, con el objetivo de medir la productividad de las comisiones ordinarias, detectar rezagos en los dictámenes y verificar la ejecución real de los decretos aprobados. El equipo legislativo, presidido por el diputado Óscar Rivera, trabaja en la alimentación de una plataforma digital pública que permitirá a la ciudadanía fiscalizar en tiempo real cuántas iniciativas ha presentado cada congresista, cuáles han recibido dictamen favorable, qué proyectos fueron aprobados en el pleno y cuáles ya fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta. "Estamos trabajando en la plataforma para darle seguimiento a los proyectos que se presentan, los que van a dictamen en las comisiones, los que salen al Congreso Nacional a las votaciones y posteriormente darle seguimiento a que se publiquen en La Gaceta y se cumplan", expresó Óscar Rivera, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Dictámenes.

Durante el proceso de revisión, el órgano fiscalizador identificó marcadas diferencias en el ritmo de trabajo interno, destacando que mientras las comisiones de Seguridad, Defensa, Educación y Asuntos Municipales mantienen un alto nivel de despacho, otras instancias legislativas acumulan importantes atrasos. El parlamentario advirtió que el informe final no solo expondrá las cifras individuales de asistencia y producción por comisión, sino que servirá de base para que la junta directiva remueva y sustituya a los diputados que no cumplan con sus funciones dictaminadoras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Cuando el presidente Tomás Zambrano integró las comisiones fue bien enfático: el que no esté dando el ancho se cambia y se pone a un diputado que sí quiera trabajar en las comisiones", afirmó Rivera. Consultado sobre si la evaluación derivará en destituciones concretas dentro de los equipos de trabajo parlamentarios, el congresista reiteró que la directiva aplicará los relevos necesarios para evitar que los proyectos de interés social queden engavetados. "De ser necesario se van a remover, puesto que si el presidente los nombra y el pueblo nos elige para que trabajemos, es lo que tenemos que hacer", sostuvo el legislador.