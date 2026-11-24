Madrid, España.- El Real Madrid enfrenta su quinto partido en Champions League y su rival de turno es el PSV Eindohoven en el estadio Santiago Bernabéu​​.

Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, introduce seis cambios en la alineación respecto al último partido de su equipo en el encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones ante el PSV Eindohoven, incluida la ya anunciada titularidad de Vinícius, que fue suplente ante el Celta, y la ausencia de Bellingham.

Había avisado el técnico en la rueda de prensa previa que, ante la acumulación de partidos, con tres en ocho días, introduciría rotaciones. Courtois repite en la portería, pero en los laterales Valverde y Cucurella sustituyen a Trent y Carreras, y Militao y Rüdiger entran en el centro de la zaga.

El doble pivote estará formado por Bernardo y Tchouaméni, que descansó el sábado contra el Celta. Por delante, era segura la titularidad de Vinícius, ya libre de toda sanción también en LaLiga, y era muy probable la presencia en el once de Mbappé, uno de los pocos indiscutibles de Mourinho.

La sorpresa es que el brasileño no entra en la alineación por Arda Güler ni por Diomande, ambos de la partida, sino por Jude Bellingham, que parecía un fijo en la mediapunta. El turco jugará de '10', con Vinícius por la izquierda y Diomande por la derecha.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Tchouaméni; Diomande, Arda Güler, Vinícius; y Mbappé.