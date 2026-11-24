Tegucigalpa, Honduras.- De miss a miss, de reina a reina. Stephanie Cam, Miss Honduras 2024, envió sus mejores deseos a Luisa Pineda, Miss Honduras 2026, a tan solo horas de su participación en el Miss Universo.
Fue a través de una historia de Instagram que Cam dedicó unas emotivas palabras a la representante catracha y expresó su deseo de que la elegancia y la inteligencia de Luisa sean sus mejores aliadas sobre el escenario.
"Que el universo sea testigo de nuestra belleza, nuestra fuerza y nuestra grandeza a través de ti", escribió Cam en su historia.
Pero su muestra de apoyo no terminó ahí. La exreina también le deseó éxitos a Pineda y destacó las cualidades que espera que la hagan brillar durante la competencia.
"Que tu inteligencia y elegancia iluminen ese escenario. Te envío todo mi amor y es momento de hacer energías", agregó.
Cam, quien representó a San Pedro Sula y obtuvo el título de Miss Honduras 2024, cerró su mensaje con una frase que refleja la ilusión de ver a Honduras destacar en el certamen: "Es momento de hacer historia".
Este 24 de noviembre, el mundo conocerá a la nueva Miss Universo 2026, quien sucederá a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior.
Las expectativas sobre Luisa Pineda son altas. La representante hondureña ha logrado llamar la atención de seguidores de los certámenes de belleza y posicionarse en las predicciones de varios missólogos.
Uno de ellos es Ramiro Barrios, quien incluyó a la catracha en su top 20 de favoritas y manifestó su confianza en que pueda romper la racha de Honduras sin clasificar en el certamen.
"Ella está lista para romper esa racha que tienen de no clasificación, porque lo tiene todo", expresó el missólogo.