Tegucigalpa, Honduras.- De miss a miss, de reina a reina. Stephanie Cam, Miss Honduras 2024, envió sus mejores deseos a Luisa Pineda, Miss Honduras 2026, a tan solo horas de su participación en el Miss Universo. Fue a través de una historia de Instagram que Cam dedicó unas emotivas palabras a la representante catracha y expresó su deseo de que la elegancia y la inteligencia de Luisa sean sus mejores aliadas sobre el escenario.

"Que el universo sea testigo de nuestra belleza, nuestra fuerza y nuestra grandeza a través de ti", escribió Cam en su historia.

Pero su muestra de apoyo no terminó ahí. La exreina también le deseó éxitos a Pineda y destacó las cualidades que espera que la hagan brillar durante la competencia. "Que tu inteligencia y elegancia iluminen ese escenario. Te envío todo mi amor y es momento de hacer energías", agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cam, quien representó a San Pedro Sula y obtuvo el título de Miss Honduras 2024, cerró su mensaje con una frase que refleja la ilusión de ver a Honduras destacar en el certamen: "Es momento de hacer historia". Este 24 de noviembre, el mundo conocerá a la nueva Miss Universo 2026, quien sucederá a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior.