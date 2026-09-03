Alcaldía tendrá $150 millones en préstamos para renovar sistema de agua potable en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía del Distrito Central confirmó gestiones para modernizar el sistema de agua potable de Tegucigalpa y Comayagüela, considerado obsoleto y con importantes pérdidas durante el proceso de distribución.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) respaldarán un proyecto que contempla recursos por 150 millones de dólares.

“Se confirmó el apoyo del BID y de JICA, mediante un proyecto que, entre ambas instituciones, suma 150 millones de dólares”, señaló el alcalde capitalino.

Zelaya explicó que las negociaciones para concretar los préstamos se encuentran en su etapa final y que el siguiente paso será su presentación ante las instancias correspondientes del organismo financiero internacional.

Los préstamos entrarán al directorio del BID el 30 de septiembre y las autoridades edilicias esperan avanzar en la reparación del sistema de agua que según expertos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), pierde el 40% del vital líquido, es decir, de cada 100 litros de agua, 40 se desperdician.

Además de la modernización del sistema de agua, la Alcaldía del Distrito Central gestiona recursos adicionales para atender las necesidades provocadas por la emergencia por el fenómeno del niño y fortalecer las acciones de abastecimiento en un municipio que se encuentra en alerta roja.

Entre los fondos contemplados se encuentra una reconversión de recursos que originalmente estaban destinados a otra institución y que ahora serían dirigidos al municipio del Distrito Central para atender proyectos relacionados con la crisis del agua.

“Son 32 millones de dólares que se van a ejecutar también a través del BID para temas de perforación de pozos, compra de cisternas y atención de la emergencia”, explicó Zelaya.