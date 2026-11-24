Gracias, Lempira.- El presidente Nasry Asfura estuvo en varios municipios de Lempira entregando maquinaria pesada a alcaldes de 10 municipios. Asfura entregó 29 unidades a los 10 ediles, maquinaria que será utilizada para mejorar la infraestructura vial y la capacidad operativa de los gobiernos locales. Durante su discurso, afirmó que se han hecho cosas importantes en nueve meses de gobierno, pero falta mucho.

"Ustedes han escuchado al ministro Aníbal Ehrler, pero espérense porque eso es en nueve meses que vamos; ahí vamos a platicar el próximo año a esta altura antes de complementar el segundo año". El mandatario volvió a decir que las evaluaciones a su administración se deben dar en el 2030 y no en un año o dos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nos toca trabajar fuertemente y el 27 de enero de 2030 ahí me cuentan las costillas si trabajamos o no. Las cosas no se logran si no hacemos el trabajo juntos. Vamos a rendir cuentas ya que sé lo que Honduras necesita".