Billboard reconocerá la trayectoria artística de Cristian Castro

Miami, Estados Unidos.- El cantante mexicano Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística y actuará en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrará el 22 de octubre en Miami, según anunciaron este martes Billboard y la cadena Telemundo. El galardón, que antes recibieron artistas como José José, Roberto Carlos y Carlos Santana, reconoce más de tres décadas de carrera en las que Castro llevó seis canciones, como "Azul" y "Amor", al número uno de la lista de canciones latinas de Billboard.

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“La música me ha dado el privilegio de conectar con el público durante más de tres décadas, y saber que estas canciones se han convertido en parte de sus vidas significa para mí más de lo que puedo expresar”, afirmó Castro en el comunicado. El cantante, quien interpretará en la gala un repaso de sus éxitos, está de gira por Estados Unidos con "Nada solo éxitos", que arrancó el 11 de septiembre en Las Vegas y terminará en marzo próximo con un concierto en Orlando y dos en Miami. Con ello, Castro se suma a otros artistas que obtendrán galardones especiales, como la española Rosalía, quien recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026, y el salsero Rubén Blades, quien obtendrá el Premio Billboard Ícono. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse