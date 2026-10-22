Premios Billboard de la Música Latina 2026: Dónde y a qué hora verlos

Miami, Estados Unidos.- Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 celebrarán su gala este jueves en el James L. Knight Center, en Miami, Florida, con una ceremonia conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza. La premiación, que reconoce a artistas, álbumes y canciones de la música latina, reunirá a representantes de distintos géneros y entregará reconocimientos especiales a Cristian Castro, Fuerza Regida, Rosalía y Rubén Blades. Peso Pluma encabeza la lista de finalistas con más nominaciones, con un total de 17. Le siguen Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12.

¿Dónde y a qué hora ver los Premios Billboard 2026?

En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock a partir de las 8:00 p. m. La alfombra azul comenzará a las 6:00 p. m. y podrá verse en vivo por YouTube, a través de la cuenta @TelemundoEntretenimiento, de acuerdo con el texto original. En Honduras y el resto de Latinoamérica y el Caribe, la gala podrá verse a través de Telemundo Internacional a las 6:00 de la tarde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La cobertura de la alfombra azul estará a cargo de Aleyda Ortiz, Ana Patricia Gámez, Carlos Adyan, Chiky Bombom, Clovis Nienow y Gabriel Coronel.

¿Qué artistas actuarán en los Premios Billboard 2026?