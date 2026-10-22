Premios Billboard de la Música Latina 2026: Dónde y a qué hora verlos

Miami, Estados Unidos.- Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 celebrarán su gala este jueves en el James L. Knight Center, en Miami, Florida, con una ceremonia conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza.
La premiación, que reconoce a artistas, álbumes y canciones de la música latina, reunirá a representantes de distintos géneros y entregará reconocimientos especiales a Cristian Castro, Fuerza Regida, Rosalía y Rubén Blades.
Peso Pluma encabeza la lista de finalistas con más nominaciones, con un total de 17. Le siguen Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12.
¿Dónde y a qué hora ver los Premios Billboard 2026?
En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock a partir de las 8:00 p. m. La alfombra azul comenzará a las 6:00 p. m. y podrá verse en vivo por YouTube, a través de la cuenta @TelemundoEntretenimiento, de acuerdo con el texto original.
En Honduras y el resto de Latinoamérica y el Caribe, la gala podrá verse a través de Telemundo Internacional a las 6:00 de la tarde.
La cobertura de la alfombra azul estará a cargo de Aleyda Ortiz, Ana Patricia Gámez, Carlos Adyan, Chiky Bombom, Clovis Nienow y Gabriel Coronel.
¿Qué artistas actuarán en los Premios Billboard 2026?
Entre los artistas confirmados para actuar durante la ceremonia figuran Carlos Rivera, Chuyin, Cristian Castro, Elvis Crespo, Erick Brian, Fuerza Regida, Ha*Ash, Jessi Uribe, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia, Manuel Turizo, Melymel, Nanpa Básico, Nella, Ozuna, Pablo Alborán, Paola Jara, Pututi & Nesty, RIZA, SANTOS BRAVOS, Tito Double P, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza y Su Esencia.
El cantante mexicano Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística por sus más de tres décadas de carrera y también ofrecerá una presentación especial. Fuerza Regida será reconocida con el Premio Billboard Vanguardia, mientras que Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama, entre otros.
Con la gala hoy se cierra la serie de conferencias de la edición de 2026 de la Semana de la Música Latina de Billboard, en las que han participado artistas como Maluma, Pitbull y Karlo G, entre otros.