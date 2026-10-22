Las primeras estrellas en llegar a la alfombra azul de los Billboard Latino 2026

La alfombra azul de los Billboard Latinos 2026 ya está en marcha en el Knight Center de Miami. Estos son los primeros invitados en desfilar ante los paparazzis.
Gabriel Coronel.
La modelo mexicana Andrea Meza.
Aleyda Ortíz.
Ela Conem.
El mexicano Chuyin.
La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Karla Monroig.
La modelo y presentadora de televisión mexicana Ana Patricia Gámez.
La presentadora de televisión costarricense Verónica Bastos.
La presentadora de televisión venezolana Lindsay Casinelli.
Chris Ortiz.
Chiky BomBom.
La cantante colombiana Lali P.
Carmen Villalobos.