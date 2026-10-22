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Las primeras estrellas en llegar a la alfombra azul de los Billboard Latino 2026

Antes de que Rosalía reciba su homenaje y Ozuna suba al escenario, la alfombra azul de los Billboard Latino 2026 ya tuvo a sus primeros protagonistas en Miami

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 17:29
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La alfombra azul de los Billboard Latinos 2026 ya está en marcha en el Knight Center de Miami. Estos son los primeros invitados en desfilar ante los paparazzis.

Fotos: EFE
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Gabriel Coronel.

 Foto: EFE
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La modelo mexicana Andrea Meza.

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Aleyda Ortíz.

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Ela Conem.

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El mexicano Chuyin.

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La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Karla Monroig.

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La modelo y presentadora de televisión mexicana Ana Patricia Gámez.

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La presentadora de televisión costarricense Verónica Bastos.

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La presentadora de televisión venezolana Lindsay Casinelli.

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Chris Ortiz.

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Chiky BomBom.

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La cantante colombiana Lali P.

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Carmen Villalobos.

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