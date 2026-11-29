Luis Palma está a la espera de su primer hijo junto a la linda Annie Córdova y así lo anunciaron en redes sociales.
¡La familia crece! Luis Palma y Annie Córdova viven uno de los momentos más especiales de sus vidas.
El futbolista hondureño y su esposa sorprendieron al compartir una hermosa noticia: serán padres por primera vez.
La pareja presumió su felicidad con una emotiva sesión de fotografías que colgaron en sus redes sociales.
Annie Córdova luce radiante mientras comparte esta nueva etapa junto al delantero catracho.
Luis Palma no esconde la emoción de convertirse en padre y comenzar una nueva aventura familiar.
Las fotografías reflejan la felicidad que viven ambos ante la próxima llegada de su primer bebé.
Después de varios años de relación y dos años de matrimonio, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo.
El amor entre Luis Palma y Annie Córdova tendrá un nuevo capítulo con la llegada de un integrante a su familia.
La pareja decidió compartir este momento tan especial con sus seguidores a través de románticas postales.
En las foto se aprecia imágenes del bebé que viene en camino.
Luis Palma atraviesa un gran momento personal y ahora tendrá una motivación muy especial fuera de las canchas.
El Bicho vive un gran momento futbolístico con el Lech Poznań de Polonia, donde continúa destacando en el fútbol europeo.
El pasado jueves 26 de noviembre, el hondureño marcó un gol y repartió una asistencia en el empate 2-2 ante el Royale Union Saint-Gilloise por la Europa League.
Además, el Bicho hizo historia al convertirse en el primer futbolista hondureño en marcar en las tres principales competiciones de clubes de la UEFA: Champions League, Europa League y Conference League.