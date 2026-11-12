Latin Grammy 2026: a qué hora y dónde ver la gala en Latinoamérica

Nevada, Estados Unidos.- Los Latin Grammy 2026 se entregan esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y llegan a Latinoamérica por TNT y HBO Max.
La ceremonia principal arranca a las 7:00 p. m. en Honduras, la misma hora de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
En Colombia, Ecuador, Perú y Panamá la cita es a las 8 p. m. Venezuela y Bolivia la reciben a las 9:00 p. m., mientras que Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay deberán esperar hasta las 10:00 p. m. TNT abre su cobertura una hora antes con la alfombra roja.
Roselyn Sánchez conduce la gala por décima vez. El gran homenajeado es Daddy Yankee, designado Persona del Año 2026 por la Academia.
Cuando se anunció el reconocimiento, en abril, el artista aseguró que el premio “es un sueño hecho realidad”. El puertorriqueño anunció su retiro en 2022, pero esta noche sube al escenario.
En la contienda, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza la lista con 10 nominaciones, vinculadas a su trabajo en álbumes de Karol G y Carín León. Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso suman siete cada uno, y Silvana Estrada y Mon Laferte tienen seis.
El Álbum del año reúne a 10 aspirantes, entre ellos Rosalía, Karol G, Anitta, Carín León, Milo J y Rawayana. Barrera, además, produce el tributo musical al compositor mexicano José Alfredo Jiménez.
Entre los artistas confirmados para actuar figuran Karol G, Rosalía, Anitta, Feid, Bizarrap, Juanes, Carín León, Grupo Frontera, Mon Laferte, Kany García, Jorge Drexler, Rawayana, Nathy Peluso y Bad Gyal. La edición anterior, celebrada en la misma sede, tuvo a Bad Bunny como el artista con más nominaciones, con 12.
En Estados Unidos, la gala se transmite por Univision, UNIMÁS y Galavisión, con streaming en ViX.