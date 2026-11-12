Latin Grammy 2026: a qué hora y dónde ver la gala en Latinoamérica

Nevada, Estados Unidos.- Los Latin Grammy 2026 se entregan esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y llegan a Latinoamérica por TNT y HBO Max.

La ceremonia principal arranca a las 7:00 p. m. en Honduras, la misma hora de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

En Colombia, Ecuador, Perú y Panamá la cita es a las 8 p. m. Venezuela y Bolivia la reciben a las 9:00 p. m., mientras que Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay deberán esperar hasta las 10:00 p. m. TNT abre su cobertura una hora antes con la alfombra roja.

Roselyn Sánchez conduce la gala por décima vez. El gran homenajeado es Daddy Yankee, designado Persona del Año 2026 por la Academia.