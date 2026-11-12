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Latin Grammy 2026: a qué hora y dónde ver la gala en Latinoamérica

Unas 60 categorías, 10 aspirantes al Álbum del año y una sola noche en Las Vegas. Estos son los horarios y los canales para seguir la gala en la región

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 15:43
Latin Grammy 2026: a qué hora y dónde ver la gala en Latinoamérica

La mayor parte de los premios se reparte antes de la transmisión, en la ceremonia Premiere. Según Billboard, se puede ver gratis en las cuentas de YouTube, Facebook y X de la Academia Latina de la Grabación. Comienza a las 3:00 p. m. hora del este de Estados Unidos, es decir, a las 2:00 p. m. en Honduras. En total se disputan 60 categorías.

 Foto: Shutterstock

Nevada, Estados Unidos.- Los Latin Grammy 2026 se entregan esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y llegan a Latinoamérica por TNT y HBO Max.

La ceremonia principal arranca a las 7:00 p. m. en Honduras, la misma hora de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

En Colombia, Ecuador, Perú y Panamá la cita es a las 8 p. m. Venezuela y Bolivia la reciben a las 9:00 p. m., mientras que Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay deberán esperar hasta las 10:00 p. m. TNT abre su cobertura una hora antes con la alfombra roja.

Roselyn Sánchez conduce la gala por décima vez. El gran homenajeado es Daddy Yankee, designado Persona del Año 2026 por la Academia.

¿Quiénes conducirán la alfombra roja del Latin Grammy 2026 en Las Vegas?

Cuando se anunció el reconocimiento, en abril, el artista aseguró que el premio “es un sueño hecho realidad”. El puertorriqueño anunció su retiro en 2022, pero esta noche sube al escenario.

En la contienda, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza la lista con 10 nominaciones, vinculadas a su trabajo en álbumes de Karol G y Carín León. Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso suman siete cada uno, y Silvana Estrada y Mon Laferte tienen seis.

El Álbum del año reúne a 10 aspirantes, entre ellos Rosalía, Karol G, Anitta, Carín León, Milo J y Rawayana. Barrera, además, produce el tributo musical al compositor mexicano José Alfredo Jiménez.

Rosalía y Daddy Yankee actuarán en los Latin Grammy 2026

Entre los artistas confirmados para actuar figuran Karol G, Rosalía, Anitta, Feid, Bizarrap, Juanes, Carín León, Grupo Frontera, Mon Laferte, Kany García, Jorge Drexler, Rawayana, Nathy Peluso y Bad Gyal. La edición anterior, celebrada en la misma sede, tuvo a Bad Bunny como el artista con más nominaciones, con 12.

En Estados Unidos, la gala se transmite por Univision, UNIMÁS y Galavisión, con streaming en ViX.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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