¿Quiénes conducirán la alfombra roja del Latin Grammy 2026 en Las Vegas?

De Molina, quien conduce este espectáculo desde 2005, y Delgado, presente desde 2010, estarán al frente de este especial, que promete "una velada inolvidable llena de entrevistas exclusivas, acceso detrás de cámaras, deslumbrantes momentos de moda y más", precisó TelevisaUnivision en un escrito compartido con EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Alejandra Espinoza, Chiquinquirá "Chiqui" Delgado , Emmanuel Palomares, Isadora y Raúl de Molina formarán parte de las personalidades anfitrionas que conducirán "Noche de estrellas", la gala previa a los premios Latin Grammy , que se celebrarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

La antesala de los premios presentará "un resumen de todas las actividades del Latin Grammy en los días previos a la gala, además de un paquete especial sobre los nominados a Mejor nuevo artista, categoría en la que Isadora fue nominada el año pasado", precisó TelevisaUnivision.

La audiencia también podrá ser testigo de las entrevistas a los primeros ganadores del Latin Grammy.

La alfombra roja que precede a la 27º entrega de los premios más importantes de la industria musical latina comenzará a las 19:00 hora local del este y pacífico (18:00 hora del centro) a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX en Estados Unidos.

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La gala de premios se llevará a cabo el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con las actuaciones de la española Rosalía, los puertorriqueños Daddy Yankee y Kany García, el colombiano Juanes, la brasileña Anitta, los mexicanos Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi o Banda Los Recoditos, así como el uruguayo Jorge Drexler, la chilena Mon Laferte, y los venezolanos de Rawayana y Elena Rose.

El compositor mexicano Edgar Barrera lidera con 10 las candidaturas a estos premios, seguido por Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Drexler, que suman siete respectivamente.