“Hoy España está de luto”: Pedro Sánchez anuncia tres días de duelo por accidente en Toledo

Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8:30 horas, pero que a las 8:36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8:53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía. El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando alcanzó al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé).