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Las primeras imágenes de accidente de trenes en Toledo, que ya deja unos 64 muertos

La cifra de muertos ascendió a 64. Los equipos de emergencia rastrean con perros entrenados los vagones siniestrados y no descartan que aparezcan más cuerpos

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 07:24
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El balance de muertos en el accidente ferroviario que ocurrió este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, al sur de Madrid pasó de 30 a unos 64, según las autoridades locales. A continuación, las primeras imágenes que trascendieron en redes tras la tragedia.

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Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

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"Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente", indicó García-Page, quien detalló que por el momento se han confirmado 40 fallecidos en el tren de Iryo y 24 en el de alta velocidad (Ave) de Renfe, mientras que el número de heridos, de diversa consideración, se sitúa en 58.

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"La previsión es que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más" cadáveres, lamentó el político, quien definió el suceso como "una tragedia sin paliativos".

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El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un Ave de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

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El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.

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Según fuentes del Ministerio de Transporte, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

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Todo el tráfico ferroviario de esa línea de alta velocidad fue suspendido y se pidió a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones.

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Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que son trasladadas a varios hospitales.

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Entre los afectados se encuentra la exmiministra de Empleo Fátima Báñez, que se encuentra desaparecida, según informaron fuentes de la organización empresarial CEOE.

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La estación de Santa Justa de Sevilla, donde tenían prevista la llegada los trenes accidentados, registra largas esperas de pasajeros, así como la de Atocha de Madrid.

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