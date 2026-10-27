Flávio Bolsonaro, prófugo e investigado por lavado de dinero y fraude: ¿qué se sabe de su paradero?

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones brasileñas del pasado domingo, está prófugo luego de salir de Brasil este martes después de que un juez le prohibiera salir del país, según fuentes políticas citadas por varios medios brasileños.
Flávio Bolsonaro recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país.
Los aliados políticos de Bolsonaro aseguraron que el excandidato tomó un vuelo con destino a Estados Unidos, según las informaciones publicadas por O Globo, Folha de São Paulo y otros medios, que no identifican las fuentes.
Bolsonaro afronta dos investigaciones en la Corte Suprema por blanqueo de capitales, entre otros delitos, y arrastra sospechas relacionadas con sus nexos con grupos paramilitares.
Flávio, de 45 años, incumplió la orden y sus pasaportes -incluido el diplomático- fueron cancelados, pero para entonces ya estaba en camino a EE. UU.
Abogado de profesión, Flávio figura como investigado en el Supremo en un caso sobre la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre. La Policía halló indicios contra él por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.
Las sospechas giran en torno a los pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva por un enorme fraude financiero, supuestamente destinados a producir 'Dark Horse', una película inspirada en la vida de Jair.
En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) al banquero, a quien se refirió como un "hermano", para financiar el largometraje. Según las autoridades, Vorcaro pagó casi la mitad de ese dinero, que la Policía cree que fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para beneficio personal.
Según la Policía, citada por la prensa, Flávio llegó a constar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz, quien también está en la mira de las autoridades por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones brasileñas del pasado domingo, salió de Brasil este martes después de que un juez le prohibiera salir del país, según fuentes políticas citadas por varios medios brasileños.