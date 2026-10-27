Flávio Bolsonaro, prófugo e investigado por lavado de dinero y fraude: ¿qué se sabe de su paradero?

En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) al banquero, a quien se refirió como un "hermano", para financiar el largometraje. Según las autoridades, Vorcaro pagó casi la mitad de ese dinero, que la Policía cree que fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para beneficio personal.