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Pobladores lo mataron a golpes tras el crimen: Andrés, alias “El Cera”, habría abusado de la pequeña Ariana en Chiapas

Pobladores de la zona llegaron para sacar a Andrés y a otro cómplice, a quienes golpearon brutalmente, dejando a uno muerto y al otro herido. Las autoridades buscan más pruebas sobre el caso

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 14:27
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La pequeña Ariana Velázquez, de tan solo 12 años, fue abusada sexualmente y asesinada junto a su abuela, Miriam Cruz Alpuche, luego de salir de un rancho en Chiapas, México. Esto pasó con los sospechosos.
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Fue el lunes 19 de octubre, cuando Ariana y su abuela se dirigían a un rancho familiar ubicado en la zona de Ribera Tanchichal, en el municipio de Ostuacán, Chiapas.
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Según los testimonios de sus familiares, ambas habían salido alrededor del mediodía; sin embargo, las horas comenzaron a pasar y ninguna regresaba, por lo que iniciaron su búsqueda.
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La intención era revisar una vaca y atender al ganado para luego regresar a su vivienda, sin imaginar que ambas perderían la vida ese día mientras recorrían los potreros.
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Durante la noche del martes 20 de octubre, habitantes de la comunidad decidieron unirse a la búsqueda y recorrieron potreros, arroyos y terrenos cercanos, intentando encontrar alguna pista.

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Fue hasta la mañana del miércoles 21 de octubre que ocurrió el primer hallazgo. Alrededor de las 8:20, localizaron a una mujer sin signos vitales, cubierto con bolsas negras y una lona azul: se trataba de Miriam Cruz Alpuche, la abuela de Ariana.
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Finalmente, el viernes 23 de octubre, cuatro días después de su desaparición, Ariana fue localizada sin vida en la zona de Tanchichal, dentro del municipio de Ostuacán.
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Las autoridades confirmaron que la mujer murió por heridas provocadas con un objeto punzocortante en el cuello. En el caso de Ariana, los estudios forenses establecieron que falleció por estrangulamiento y que también fue víctima de una agresión sexual.
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El Fiscal del estado de Chiapas indicó que, tras las investigaciones del caso, se logró determinar la participación de un hombre identificado como Armando, alias "El Melo" (primera foto), y otro de nombre Andrés, alias "El Cera" (segunda foto), quien habría abusado de la menor de edad.
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Explicó que los señalados acudieron al lugar donde cometieron el crimen y posteriormente se dieron a la fuga. De acuerdo con la investigación y los testimonios recabados, el móvil fue una venganza personal.

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Ambos fueron trasladados a las celdas temporales de la presidencia municipal, donde un grupo de pobladores de Ostuacán "incursionó de manera violenta en la alcaldía y los sustrajo". Andrés fue asesinado a golpes por los pobladores.
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En videos difundidos se observa cómo Andrés (foto) es golpeado brutalmente; Armando “N”, alias “El Melo”, por otro lado, resultó con fuertes golpes durante el linchamiento.
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