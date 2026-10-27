Pobladores lo mataron a golpes tras el crimen: Andrés, alias “El Cera”, habría abusado de la pequeña Ariana en Chiapas

La pequeña Ariana Velázquez, de tan solo 12 años, fue abusada sexualmente y asesinada junto a su abuela, Miriam Cruz Alpuche, luego de salir de un rancho en Chiapas, México. Esto pasó con los sospechosos.
Fue el lunes 19 de octubre, cuando Ariana y su abuela se dirigían a un rancho familiar ubicado en la zona de Ribera Tanchichal, en el municipio de Ostuacán, Chiapas.
Según los testimonios de sus familiares, ambas habían salido alrededor del mediodía; sin embargo, las horas comenzaron a pasar y ninguna regresaba, por lo que iniciaron su búsqueda.
La intención era revisar una vaca y atender al ganado para luego regresar a su vivienda, sin imaginar que ambas perderían la vida ese día mientras recorrían los potreros.
Durante la noche del martes 20 de octubre, habitantes de la comunidad decidieron unirse a la búsqueda y recorrieron potreros, arroyos y terrenos cercanos, intentando encontrar alguna pista.
Fue hasta la mañana del miércoles 21 de octubre que ocurrió el primer hallazgo. Alrededor de las 8:20, localizaron a una mujer sin signos vitales, cubierto con bolsas negras y una lona azul: se trataba de Miriam Cruz Alpuche, la abuela de Ariana.
Finalmente, el viernes 23 de octubre, cuatro días después de su desaparición, Ariana fue localizada sin vida en la zona de Tanchichal, dentro del municipio de Ostuacán.
Las autoridades confirmaron que la mujer murió por heridas provocadas con un objeto punzocortante en el cuello. En el caso de Ariana, los estudios forenses establecieron que falleció por estrangulamiento y que también fue víctima de una agresión sexual.
El Fiscal del estado de Chiapas indicó que, tras las investigaciones del caso, se logró determinar la participación de un hombre identificado como Armando, alias "El Melo" (primera foto), y otro de nombre Andrés, alias "El Cera" (segunda foto), quien habría abusado de la menor de edad.
Explicó que los señalados acudieron al lugar donde cometieron el crimen y posteriormente se dieron a la fuga. De acuerdo con la investigación y los testimonios recabados, el móvil fue una venganza personal.
Ambos fueron trasladados a las celdas temporales de la presidencia municipal, donde un grupo de pobladores de Ostuacán "incursionó de manera violenta en la alcaldía y los sustrajo". Andrés fue asesinado a golpes por los pobladores.
En videos difundidos se observa cómo Andrés (foto) es golpeado brutalmente; Armando “N”, alias “El Melo”, por otro lado, resultó con fuertes golpes durante el linchamiento.