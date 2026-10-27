Marea extraordinaria pone en alerta de inundación al sureste de Florida

El organismo avisó de "posibles inundaciones costeras importantes" entre la región de los Cayos de Florida, en el extremo sur del estado, y el norte de West Palm Beach, que afectarán especialmente entre las 8:00 y las 11:00 y las 20:00 y las 23:00 (del día siguiente) del martes y el miércoles, coincidiendo con la pleamar.