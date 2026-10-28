Wagner Vallecillo respalda las reformas penales para combatir el crimen en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, consideró positiva la aprobación de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, al señalar que estas modificaciones permitirán fortalecer la respuesta de los servidores judiciales frente a las estructuras criminales y terroristas en Honduras. “Nos permite a los servidores judiciales tener una ventaja sobre las asociaciones criminales y las asociaciones terroristas para poder combatir el crimen y darle la seguridad y tranquilidad que tanto venía anhelando el pueblo de Honduras”, expresó Vallecillo. En cuanto a la opinión que emitió previamente la CSJ, explicó que existieron puntos de coincidencia con la propuesta presentada por los legisladores, aunque también hubo aspectos en los que no compartieron los planteamientos.

Según Vallecillo, algunas disposiciones requerían considerar los compromisos internacionales asumidos por Honduras, debido a que el país es suscriptor de tratados y convenios que debían tomarse en cuenta antes de proceder con determinadas reformas.

Asimismo, indicó que la opinión remitida al Congreso Nacional tuvo como propósito ilustrar a los diputados para que valoraran los distintos aspectos de las modificaciones antes de someterlas a discusión y aprobación del pleno legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De ahora en adelante

Vallecillo explicó que el papel de los jueces y demás servidores judiciales será aplicar la nueva normativa una vez que las reformas sean publicadas en el Diario Oficial La Gaceta y entren en vigencia.

“A nosotros como jueces de la República nos toca juzgar y ejecutar lo juzgado, esa es la atribución principal de cada uno de nuestros servidores judiciales y eso es lo que tocará una vez entre en vigencia la ley”, afirmó. Finalmente, el presidente de la CSJ reiteró que la aprobación de los cambios legales responde a una demanda de la población hondureña, que espera recuperar las condiciones de seguridad necesarias para desplazarse con tranquilidad. “Yo creo que el pueblo hondureño venía ansiando este tipo de reformas y que ya Honduras viviera con la seguridad y la tranquilidad”, expresó Vallecillo, quien manifestó su expectativa de que el país retorne a tiempos de paz.