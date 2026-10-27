Cuña de alta presión dejará lluvias y vientos frescos en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La persistencia de una cuña de alta presión provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados, abundante nubosidad y vientos frescos del norte en varias regiones de Honduras este miércoles 28 de octubre, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones lluviosas se concentrarán principalmente en las regiones central, norte y oriental del territorio hondureño, donde también se esperan vientos frescos del norte.
Ochoa explicó que la cuña de alta presión continúa generando precipitaciones de distinta intensidad y abundante nubosidad. En el resto de las regiones se esperan lluvias débiles y muy aisladas.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte, según los datos proporcionados por el pronosticador.
Temperaturas para este miércoles
Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 27 C° y una mínima de 13 C°, mientras que en la región central los valores alcanzarán los 29 C° como máximo y los 16 C° como mínimo.
En la región insular se esperan temperaturas de hasta 28 C° y una mínima de 26 C°. Por su parte, la región norte registrará una máxima de 29 C° y una mínima de 24 C°.
Para la región oriental, el pronóstico establece una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 17 C°. Estas condiciones se suman a las lluvias previstas para distintos sectores del país.
La región sur presentará la temperatura máxima más alta del territorio hondureño, con 35 C°, mientras que la mínima será de 21 C°, según el reporte de Cenaos.
En la región occidental, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 27 C° y una mínima de 12 C°, el valor mínimo más bajo entre las regiones detalladas en el pronóstico.
Sobre las condiciones atmosféricas previstas para la jornada, Ochoa señaló: “Persiste la cuña de alta presión generando lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados ocasionalmente, así como también abundante nubosidad, vientos frescos del norte”.
El pronosticador precisó que las precipitaciones débiles y muy aisladas se esperan principalmente en el resto de las regiones, mientras que las lluvias y los chubascos tendrán mayor presencia en los sectores central, norte y oriental.
El reporte de Will Ochoa, desde Cenaos, también contempla oleajes de uno a tres pies en ambas costas, además de las temperaturas máximas y mínimas previstas para cada región.
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