Cuña de alta presión dejará lluvias y vientos frescos en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La persistencia de una cuña de alta presión provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados, abundante nubosidad y vientos frescos del norte en varias regiones de Honduras este miércoles 28 de octubre, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico, las condiciones lluviosas se concentrarán principalmente en las regiones central, norte y oriental del territorio hondureño, donde también se esperan vientos frescos del norte.

Ochoa explicó que la cuña de alta presión continúa generando precipitaciones de distinta intensidad y abundante nubosidad. En el resto de las regiones se esperan lluvias débiles y muy aisladas. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte, según los datos proporcionados por el pronosticador.

Temperaturas para este miércoles

Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 27 C° y una mínima de 13 C°, mientras que en la región central los valores alcanzarán los 29 C° como máximo y los 16 C° como mínimo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la región insular se esperan temperaturas de hasta 28 C° y una mínima de 26 C°. Por su parte, la región norte registrará una máxima de 29 C° y una mínima de 24 C°. Para la región oriental, el pronóstico establece una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 17 C°. Estas condiciones se suman a las lluvias previstas para distintos sectores del país.