¿Dónde habrá cortes de energía este miércoles 28 de octubre en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica por los cortes de energía programados para este miércoles 28 de octubre. De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la suspensión se debe a los trabajos de mantenimiento en las líneas afectadas. De 8:20 am a 4:20 pm el Distrito Central Colonia El Prado, Antiguo Tribunal Electoral, El Prado y zonas aledañas. De 8:30 am a 4:30 pm en el Distrito Central Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Parte de Aldea El Lolo, Aldea Cerro Grande, Aguazul, Estación de Bomberos No. 8, Iglesia Oasis de Amor Y Zonas Aledañas.

De 8:20 am a 4:20 pm en el Distrito Central Parte del Cerro Juana Laínez, Serna, Parque de Pelota Lempira Reyna, El Birichiche, Colonia El Prado, Consejo Nacional Electoral, Syre, Col. Miramontes, Col. Elvel, Elvel School y zonas aledañas. De 8:30 am a 4:30 pm en Choloma, Cortés Residencial Bella Oriente, Residencial Villa Márquez. De 8:20 am a 2:20 pm en municipios de Copán, Ocotepeque y Lempira Municipio de Santa Rosa de Copán: Las aldeas: El Rodeo, Periconal, Las Pilas, Potrerillos, El Tablón, Calzontes, Guachipilín, Bombas de Agua de Aguas de Santa Rosa y los caseríos cercanos. Municipio de Talgua, Lempira: Casco urbano de Talgua y las aldeas: Cafetalera, Cansincamón, El Aguacate, El Camalote, El Ciruelito, El Matasano, La Rinconada, La Tejera, Las Lajitas, San Ramón, Talnetes, La Peña, Cedros, Los Mangos, El Salitrón, Pinabetal y los caseríos cercanos. Municipio de Las Flores, Lempira: Las aldeas: Las Vegas, Monte La Virgen, La Haciendita, El Socorro, Mercedes, Nueva Esperanza, Platanares, Las Juntas, Mariposas y los caseríos cercanos. Municipio de Lucerna, Ocotepeque: Casco urbano de Lucerna y las aldeas: La Concordia, Río Hondo, Santa Rosita y los caseríos cercanos. Municipio de Sensenti, Ocotepeque: Casco urbano de Sensenti y las aldeas: Azacualpa, La Colonia, Gualtaya, La Loma, Las Mesitas, Los Planes, San Antonio, San Francisco Cones y los caseríos cercanos. Municipio de La Labor, Ocotepeque: Casco urbano de la labor y las aldeas: El Ingenio, El Rosario, Llano Largo, Montepeque, Pashapa, Santa Efigenia, Santa Lucía y los caseríos cercanos. Municipio de Fraternidad, Ocotepeque: Casco urbano de Fraternidad y las aldeas: Las Cruces, Los Vados, San Francisco y los caseríos cercanos. Municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque: Casco urbano de Dolores Merendón y las aldeas: San Jerónimo, El Pinal Quequesque, Nueva Esperanza, Las Toreras, Represa Hidroeléctrica, Quilio I y II y los caseríos cercanos. De 8:00 am a 3:00 pm en Comayagua y La Paz Generadora Aurora, Generadora Cisa, Generador Corral de Piedra, Generador Arrendamiento Laeisz La Esperanza, Planes de Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de La Cruz, Orovila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Anacabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya, El Pedernal, Guascatoro, Las Delicias, Saca de Agua, Elas Pilas, Barrio Nuevo, Arenales Chinacla, Nuevo Paraíso, El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerrón, Las Tranquitas, Las Crucitas, Morazán, Barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuaterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibuca, Yamaranguila, San Marcos de La Sierra, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Granade, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espiνο, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio De Vados, El Rosario, San Esteban.

De 9:00 am a 3:00 pm Cedros, El Porvenir, San Ignacio, FM, Esquías, Minas de Oro, San José del Potrero, Comayagua Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepalés, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escaño de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba y zonas aledañas. De 8:20 am a 2:20 pm en municipios de Ocotepeque Municipio de San Jorge, Ocotepeque: Casco urbano de San Jorge y las aldeas: El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa Elena y los caseríos cercanos. Municipio de Sinuaра, Осотерeque: Casco urbano de Sinuapa y las aldeas: El Carrizal, El Moral, El Ocotillo, El Peñasco, El Tepezcuintle, La Laborcita, Plan del Rancho, Valle Mercedes, Veracruz y los caseríos cercanos. Municipio de Ocotepeque, Ocotepeque: Casco urbano de Ocotepeque y las aldeas: Antigua Ocotepeque, El Barreal, Veracruz, El Volcán, Pie del Cerro, San José, San Rafael, Santa Anita, San Miguel, Los Planes, Aduana El Poy, Aduana Agua Caliente y los caseríos cercanos, Municipio de Santa Fe, Ocotepeque: Casco urbano de Santa Fe y las aldeas: Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos, Piedras Bonitas, Piñuelas, Sulnete y los caseríos cercanos. Municipio de Concepción, Ocotepeque: Casco urbano de Concepción y las aldeas: San José, Santa Anita, Tulas, San Cayetano y los caseríos cercanos, municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque: Casco urbano de San Francisco y las aldeas: Coloal, Las Lomas, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Teresa, Río Hondo y los caseríos cercanos. Municipio de San Marcos, Ocotepeque: Casco urbano de San Marcos y las aldeas: El Refugio, Potrerillos, El Comedero, El Pito, Volcancio y los caseríos cercanos. Municipio de Mercedes, Ocotepeque: Casco urbano de Mercedes y las aldeas: Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán, Yuscarán y los caseríos cercanos. De 8:20 am a 2:20 pm en municipios de Copán y Ocotepeque Municipio de Cucuyagua, Copán: Los Barrios: Barrio El Centro, Barrio Abajo, Barrio El Calvario, Barrio La Cruz, Barrio Las Delicias, Barrio Montecino, Barrio Concepción, Barrio San Sebastián, Séptimo Batallón de Infantería, Las Aldeas Junquillo, Gualtaya, Casa Quemada, Barbasco, El Bálsamo, Las Lomitas, El Coyolar, Capuquitas, Yaunerita, Plan de Limo, Yaruconte, Yaunera, El Tránsito y caseríos cercanos, jurisdicción de Cucuyagua, Copán. Municipio de San Pedro Copán: Las Aldeas: Aldea Villanueva, Cerro Gacho, Caserío El Planón, Azajario, El Relámpago, Pepescas, San Francisco El Egido, Río Colorado, El Zapote, Yaunera, Las Capucas y caseríos cercanos. Municipio de Corquín, Copán: Las Aldeas Quebradas, Aldea Capucas y Caseríos Cercanos.