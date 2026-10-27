Honduras registra 339 casos de gusano barrenador en humanos y tres fallecidos

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis en humanos provocados por el gusano barrenador siguen incrementando en el territorio, y de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud (Sesal) ya se contabilizan 339 contagios en lo que va del año. En la última semana las autoridades sanitarias identificaron 24 nuevos casos de esta enfermedad causada por la mosca Cochliomyia hominivorax. Los contagios se reportan en Tegucigalpa, región que ocupa el primer lugar en número de casos, seguido de San Pedro Sula, Copán, Yoro y Atlántida, detalló Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Mejía le recordó a la población que la miasis se produce cuando las larvas de la mosca infestan heridas o tejidos vivos. Por ello insiste en la importancia de proteger las lesiones para impedir que el insecto deposite sus huevos.

"Es importante decirles que debemos de cubrir heridas, debemos de tratar de tapar con gasas, con vendas para evitar que la mosca se pueda poner depositar sus huevecillos", dijo el especialista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las cifras de 2026 ya superan las registradas durante el año anterior, según los datos el incremento que se reporta es del 13%, por lo que las autoridades reiteran la necesidad de mantener las medidas de protección, especialmente entre las personas mayores de 60 años con enfermedad como diabetes. Ante ello, Mejía señaló que la atención oportuna de las lesiones y la vigilancia de cualquier señal de infestación son importantes para prevenir complicaciones. Si una herida presenta larvas, dolor creciente u otros cambios inusuales, se debe buscar atención médica. El funcionario indicó que el país acumula tres fallecimientos asociados a esta enfermedad en lo que va del año y aseguró que, hasta el momento, no se han reportado nuevas muertes. El incremento de casos de miasis este año en Centroamérica y México llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a declarar una alerta epidemiológica.