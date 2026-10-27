10 hondureños siguen desaparecidos tras engaños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania

Tegucigalpa, Honduras.- La Cancillería de Honduras reportó que 10 ciudadanos permanecen desaparecidos en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que nueve han regresado al país y tres fallecieron.

En total, 32 hondureños han sido reportados como afectados por engaños relacionados con estas situaciones, según un comunicado emitido este martes 27 de octubre.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional alertó sobre ofertas laborales engañosas que podrían utilizarse para captar hondureños y reclutarlos para participar en conflictos armados internacionales.