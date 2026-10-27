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10 hondureños siguen desaparecidos tras engaños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania

Muchos hondureños han recibido supuestas ofertas laborales para irse a Rusia o Ucrania, algo que termina siendo falso

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 11:10
10 hondureños siguen desaparecidos tras engaños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue dejando miles de heridos y muertos hasta la fecha.

Tegucigalpa, Honduras.- La Cancillería de Honduras reportó que 10 ciudadanos permanecen desaparecidos en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que nueve han regresado al país y tres fallecieron.

En total, 32 hondureños han sido reportados como afectados por engaños relacionados con estas situaciones, según un comunicado emitido este martes 27 de octubre.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional alertó sobre ofertas laborales engañosas que podrían utilizarse para captar hondureños y reclutarlos para participar en conflictos armados internacionales.

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Las propuestas se presentan como empleos civiles en áreas como agricultura, limpieza, cocina, remoción de nieve y seguridad privada; con promesas de salarios elevados, transporte y alojamiento.

Sin embargo, algunas personas descubren al llegar a su destino que las condiciones son distintas y enfrentan presiones, amenazas o coacción para firmar contratos relacionados con actividades militares.

La Cancillería informó que brinda asistencia consular a los hondureños en situación de vulnerabilidad y realiza gestiones diplomáticas para procurar su protección y facilitar su retorno seguro cuando las condiciones lo permitan.

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El comunicado no identificó el país desde el cual se estarían promoviendo las ofertas engañosas.

Ante estos riesgos, la institución recomendó verificar la identidad de los empleadores, revisar los contratos antes de firmarlos, desconfiar de remuneraciones extraordinarias y consultar con las autoridades hondureñas antes de aceptar empleos en el extranjero. También pidió no entregar los pasaportes a terceros.

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Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

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