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"Indignación y tristeza": Mario Moncada expone descuido en dos estadios que remodelaron

Mario Moncada afirmó que las nuevas autoridades de Condepor no están cuidando las obras que dejaron en el gobierno de Xiomara Castro

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 10:53
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Mario Moncada, extitular de Condepor, emitió una fuerte crítica por el estado actual de dos estadios en Honduras que fueron remodelados bajo su gestión. ¿Cuáles son estos estadios y cuál es el estado de las instalaciones?

 Fotos: Cortesía redes
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La primera crítica fue hacia el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien organizó un concierto en el Estadio Morazán. Según dijo Moncada, no se le dio el cuidado debido.

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Moncada compartió imágenes del montaje del concierto y afirmó que la grama no fue protegida como debería, sobre todo en el sector donde se instaló la tarima.

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Moncada explicó que se debía proteger la parte de la tarima, pero al final no se hizo. El concierto fue el fin de semana y el extitular de Condepor lamentó que no se cuiden las obras que dejó.

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Otra crítica que hizo Mario Moncada fue por lo sucedido en el Juan Ramón Brevé de Juticalpa donde se jugó un partido de tiktokers de Honduras ante los de Panamá. Uno de los altercados fue en gradería.

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La gente terminó arracando parte de los tubos que servían para delimitar y que las personas no ingresen al terreno del juego. Al final varios ciudadanos causaron el daño e ingresaron al campo.

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También se registraron daños en portones y en otros lugares del estadio. Este recinto es administrado por la alcaldía de Juticalpa.

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Mario Moncada lamentó que ingresaran a la cancha personas con botas. El exfuncionario recordó que la grama híbrida merece un cuidado debido y esto no se está haciendo.

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"Duele ver cómo el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa y el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, dos escenarios deportivos transformados durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, fueron utilizados el pasado fin de semana sin el cuidado que merecen sus instalaciones y su césped híbrido", dijo Moncada.

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Este fue el mensaje que dejó en sus redes sociales el extitular de Condepor. Pidió a las autoridades que cuiden las obras dejadas en el gobierno de Xiomara Castro.

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