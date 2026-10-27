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Ocho clubes de ciclismo del país a seguir en la Vuelta El Heraldo 2026

Desde Danlí hasta Puerto Cortés, los equipos de montaña que no puedes dejar de seguir en la venidera decimoquinta edición de la Vuelta El Heraldo

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 06:00
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Liderado por la experimentada Gennie Flores, el elenco BikeMart Racing Team es uno de los que mayor cantidad de ciclistas aporta a la Vuelta El Heraldo y, como siempre, son serios aspirantes a muchos trofeos.

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Nombres como Gissel Portillo, que en 2024 corrió en el Mundial de Ruta Zurich, engalanan la camiseta de BikeMart Racing Team femenino. El equipo luce firme de cara a la competencia del próximo 15 de noviembre.

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En el grupo de ciclismo Amigos del Rol hay diferentes clubes del pedal que se aglutinan para darle rienda suelta a la pasión. En la foto los ciclistas Nelson Quiñónez, Juan Carlos Melgar y Edwin López Rodríguez.

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Con los lemas "pedalear entre amigos es lo bello" y "siempre entre amigos se disfruta mejor", en Amigos del Rol se entrena a todo vapor para seguir dejando huella en cada camino, en cada pista, en cada circuito.

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La campeona Elena Diaz y su tradicional sonrisa al frente de los pelotones, encabeza los sueños de Guerreras 0801, que no escatima esfuerzos para llegar bien a la VCEH, bajo las órdenes técnicas de Mirsha Monterroso.

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Además de competir en diversas rutas regionales, las Guerreras 0801, que se caracterizan igualmente por apoyar obras sociales, pedalean bajo un lema: "Cuando las piernas duelen, la mente se hace más fuerte".

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Desde Puerto Cortés aparece en el radar el club La Roja, que combina ciclismo y running y que por ejemplo viene de ganar varios premios en el Nacional XCM, demostrando esfuerzo y disciplina en cada kilómetro.

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Grandes conocedores de las rutas del norte de Honduras, La Roja expuso su vitalidad recientemente en la Vuelta Honduras 2026, la antesala de lo que será la famosa Vuelta El Heraldo en su decimoquinta edición.

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Desde Santa Bárbara, Patepluma Cycling Club viene de competir en una dura ruta nacional: la Copa Sobrevivientes en Ocotepeque, en donde los "Pateplumas" sumaron más podios al registro del club.

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Hay que prestar atención a varios nombres de Patepluma Cycling Club, de cara a la decimoquinta Vuelta El Heraldo: Fabricio Chávez, Miguel Pineda, Enrique Juárez, Keyri Reyes, Andrés Polanco, entre otros.

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Y en el horizonte aparece el club Pedal Xtremo Team de Tegucigalpa, uno de los primeros equipos que se formó en el país. Xenia Molina, Karen Canales, Mayra Maradiaga y Jeny Garrido van por la gloria.

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Competidores de diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela se reúnen alrededor de la camiseta de Pedal Xtremo Team, que alista sus mejores piernas para ser parte de las hazañas de la Vuelta El Heraldo.

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Upare MTB Club, equipo de ciclismo de montaña que se fundó en 2013 por oficiales en activo y retirados de las Fuerzas Armadas de Honduras, mantiene una filosofía apegada al orden y la disciplina en cada rutina.

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Desde que se fundó, cumpliendo el anhelo del general retirado Carlos Alberto Espinoza, la agrupación Upare nunca faltó a ninguna edición de la Vuelta Ciclística El Heraldo, ganando muchas medallas en la ruta.

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Las históricas chicas de Valkirias MTB, que recorren las rutas del país desde que se fundaron en Danlí, El Paraíso, un 15 de noviembre de 1989. Vienen de participar en el "Rol Rosa 2026", su más reciente prueba.

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Las representantes de la zona oriental forman sus sueños de cara a la competencia del próximo 15 de noviembre en Tegucigalpa, con el mejor talento en busca de reconocimiento y valor en la Vuelta El Heraldo.

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