Te mostramos la vida de Harry Kane, delantero inglés que conquistó el Balón de Oro 2026.
Harry Kane es un futbolista inglés que nació el 28 de julio de 1993 en Walthamstow, Londres, Inglaterra.
Se desempeña como delantero y es reconocido por su capacidad goleadora, que no la posicionado como uno de los mejores atacantes de Europa.
Actualmente juega en el Bayern de Múnich de Alemania, club al que llegó en 2023 procedente del Tottenham Hotspur.
Este 26 de octubre de 2026, Kane conquistó el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial.
Ahora es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).
Durante la campaña 2025-2026, Kane marcó 73 goles en 65 partidos entre su club y la selección nacional.
Con el conjunto bávaro conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania, dos títulos importantes en su carrera.
También tuvo experiencias en equipos ingleses como Leicester City, Norwich City y Millwall durante sus primeros años como profesional.
Antes de jugar en Alemania, el delantero construyó gran parte de su trayectoria en el Tottenham, donde se convirtió en uno de sus máximos goleadores históricos.
Está casado con Katie Goodland, su pareja desde la adolescencia, y juntos tienen cuatro hijos.
La chica deslumbra por su belleza física en redes sociales.
Ambos se conocieron cuando tenían cuatro años y asistieron a la misma escuela primaria en Chingford, Inglaterra.
Sobre su infancia, creció en Chingford junto a sus padres, Patrick y Kim Kane, y su hermano mayor, Charlie.
Desde pequeño sintió una gran pasión por el fútbol y soñaba con convertirse en jugador profesional.
Cuando tenía cinco años, escribió en una tarea escolar que quería jugar al fútbol.
Una de sus primeras grandes aficiones era jugar en el parque cercano a su casa junto a su padre y su hermano.
A los seis años comenzó a jugar en el Ridgeway Rovers, un equipo de fútbol base de su comunidad.
Durante su infancia, también admiraba a David Beckham, quien había crecido en la misma zona y jugado para el mismo equipo juvenil.