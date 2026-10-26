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¿Quién es Harry Kane? La historia del delantero inglés que conquistó el Balón de Oro 2026

Desde pequeño trae el fútbol en su sangre y ha pasado por varios equipos de renombre a lo largo de su carrera

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 17:27
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Te mostramos la vida de Harry Kane, delantero inglés que conquistó el Balón de Oro 2026.

 Fotos: Cortesía.
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Harry Kane es un futbolista inglés que nació el 28 de julio de 1993 en Walthamstow, Londres, Inglaterra.

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Se desempeña como delantero y es reconocido por su capacidad goleadora, que no la posicionado como uno de los mejores atacantes de Europa.
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Actualmente juega en el Bayern de Múnich de Alemania, club al que llegó en 2023 procedente del Tottenham Hotspur.
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Este 26 de octubre de 2026, Kane conquistó el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial.

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Ahora es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).
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Durante la campaña 2025-2026, Kane marcó 73 goles en 65 partidos entre su club y la selección nacional.

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Con el conjunto bávaro conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania, dos títulos importantes en su carrera.

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Durante la campaña 2025-2026, Kane marcó 73 goles en 65 partidos entre su club y la selección nacional.

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Con el conjunto bávaro conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania, dos títulos importantes en su carrera.

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También tuvo experiencias en equipos ingleses como Leicester City, Norwich City y Millwall durante sus primeros años como profesional.
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Antes de jugar en Alemania, el delantero construyó gran parte de su trayectoria en el Tottenham, donde se convirtió en uno de sus máximos goleadores históricos.
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Está casado con Katie Goodland, su pareja desde la adolescencia, y juntos tienen cuatro hijos.
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Está casado con Katie Goodland, su pareja desde la adolescencia, y juntos tienen cuatro hijos.
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La chica deslumbra por su belleza física en redes sociales.
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Ambos se conocieron cuando tenían cuatro años y asistieron a la misma escuela primaria en Chingford, Inglaterra.
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Sobre su infancia, creció en Chingford junto a sus padres, Patrick y Kim Kane, y su hermano mayor, Charlie.
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Desde pequeño sintió una gran pasión por el fútbol y soñaba con convertirse en jugador profesional.
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Cuando tenía cinco años, escribió en una tarea escolar que quería jugar al fútbol.
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Una de sus primeras grandes aficiones era jugar en el parque cercano a su casa junto a su padre y su hermano.
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A los seis años comenzó a jugar en el Ridgeway Rovers, un equipo de fútbol base de su comunidad.
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Durante su infancia, también admiraba a David Beckham, quien había crecido en la misma zona y jugado para el mismo equipo juvenil.
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