Honduras es el segundo país de la región con más casos de miasis en humanos

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el aumento de casos de miasis en humanos por el gusano barrenador en países de Centroamérica y México, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta e instó a los países a fortalecer la vigilancia epidemiológica. La miasis provocada por la mosca Cochliomyia hominivorax es una parasitosis que afecta a animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos. Durante 2025, en la región de las Américas se notificaron 837 casos de esta enfermedad, incluyendo cuatro defunciones; los casos fueron reportados en ocho países. No obstante, entre el 1 de enero y septiembre del 2026, el número reportado fue de 1,355, incluyendo cinco defunciones, en seis países de la región.

Este año, México concentra la mayor cantidad de casos humanos de miasis por gusano barrenador, con 592 contagios y cinco muertes hasta septiembre de 2026, seguido de Honduras con 302 y Guatemala, con 295 casos, según la alerta emitida el 16 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El informe advierte sobre la expansión geográfica de la enfermedad y señala que los casos humanos aumentaron un 62% en la región durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el total registrado en 2025. En Honduras, de acuerdo a las autoridades sanitarias, ya se contabilizan 315 casos de esta enfermedad y tres personas fallecidas, todas mayores de 60 años.

Las cifras evidencian que Honduras es la segunda nación en la región con más casos de miasis, solo después de México y por encima de Guatemala. La distribución por departamento muestra una mayor concentración de casos en la Región Metropolitana del Distrito Central, seguida por Yoro; Francisco Morazán; Intibucá; Atlántida, Lempira y Santa Bárbara. También se reportan casos, aunque en menor escala, en la Región Metropolitana de San Pedro Sula; Olancho; Choluteca, La Paz; Gracias a Dios; Comayagua; Copán; El Paraíso; Ocotepeque; Colón; Valle e Islas de la Bahía.