Salud reporta 315 casos de miasis causada por el gusano barrenador durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis en humanos, provocado por el gusano barrenador del ganado siguen aumentando en el territorio y a la fecha la Secretaría de Salud (Sesal) contabiliza 315 personas contagiadas.

Ante el número de casos que se registran, el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, hizo el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas infecciones.

De acuerdo con los registros oficiales en lo que va del año se reportan tres fallecimientos, todos correspondientes a personas mayores de 70 años.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron prestar especial atención a las personas de la tercera edad y a quienes presentan heridas abiertas, debido al riesgo de que las larvas de la mosca transmisora se desarrollen en las lesiones.

La principal recomendación es mantener cualquier herida limpia y cubierta con una gasa u otro material adecuado, para evitar que las moscas entren en contacto con la zona afectada.

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Ya que las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax una vez e infestan heridas pueden alimentarse de tejido vivo, lo que provoca lesiones que requieren atención médica.

Es así que las lesiones expuestas pueden facilitar la aparición del gusano barrenador, por lo que las autoridades sanitarias reiteran a la población no descuidarse y buscar atención médica ante cualquier señal de complicación.

Mejía aconsejó que además de vigilar las heridas, especialmente de las personas adultas mayores, se debe evitar permanecer o dormir cerca de lugares que favorezcan la presencia de moscas, como zonas con ganado o acumulaciones de basura.

Aunque la enfermedad ha tenido mayor presencia en áreas rurales, las autoridades señalaron que la mosca también puede encontrarse en zonas urbanas, por lo que las medidas preventivas deben mantenerse en todo el país.

Según la vigilancia epidemiológica de la Sesal, el Distrito Central registra la mayor cantidad de casos de gusano barrenador, seguido por los departamentos de Cortés, Yoro, Copán y Atlántida.